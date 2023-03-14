Сотрудники Wildberries назвали причину забастовки

Сотрудники Wildberries: забастовка планируется из-за новой системы штрафов

14 марта 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ПВЗ могут лишиться 100% зарплаты из-за штрафов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Cотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказали сами работники маркет-плейса. «Протесты изначально начались из-за депремирования за брак товара в размере 20% от стоимости товара. <…> Вслед за этим Wildberries решил ввести полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, оспорить это нельзя», — объяснил в беседе с Lenta.ru один из сотрудников, менеджер ПВЗ по имени Денис. Его долг составлял 290 тысяч рублей из-за штрафов, и выплатил он только половину. Другая сотрудница по имени Ольга рассказала, что в знак протеста закрыла свой пункт выдачи, пока не будет выплачена зарплата. Новость по теме В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устроили масштабную забастовку Сам Денис подчеркнул, что с 14 марта в качестве штрафа может быть списана вся зарплата. Менеджер обратил внимание, что один товар могли отправлять в разные пункты выдачи заказов по очереди и все, кто получал данный товар, потом были оштрафованы. Ранее сообщалось, что пункты выдачи одного из маркетплейсов могут закрыть по всему Подмосковью. Свыше 50 владельцев ПВЗ штурмуют столичный офис компании, передает MK.RU. Сама забастовка планируется 15 марта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Cотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина Wildberries планируют забастовку из-за новой системы штрафов. Об этом рассказали сами работники маркет-плейса. «Протесты изначально начались из-за депремирования за брак товара в размере 20% от стоимости товара. <…> Вслед за этим Wildberries решил ввести полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, оспорить это нельзя», — объяснил в беседе с Lenta.ru один из сотрудников, менеджер ПВЗ по имени Денис. Его долг составлял 290 тысяч рублей из-за штрафов, и выплатил он только половину. Другая сотрудница по имени Ольга рассказала, что в знак протеста закрыла свой пункт выдачи, пока не будет выплачена зарплата. Сам Денис подчеркнул, что с 14 марта в качестве штрафа может быть списана вся зарплата. Менеджер обратил внимание, что один товар могли отправлять в разные пункты выдачи заказов по очереди и все, кто получал данный товар, потом были оштрафованы. Ранее сообщалось, что пункты выдачи одного из маркетплейсов могут закрыть по всему Подмосковью. Свыше 50 владельцев ПВЗ штурмуют столичный офис компании, передает MK.RU. Сама забастовка планируется 15 марта, сообщает «Федеральное агентство новостей».