Жителям Воронежской области начали приходить повестки

В Воронежской области начали вручать повестки для посещения военкомата с целью обновления данных воинского учета. Об этом сообщают власти региона.
«Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах», — уточняется в telegram-канале «Воронежская область». Повестки буду вручать гражданам по месту жительства и работы.
Мобилизация в России проходила с 21 сентября 2022 года. В конце октября призыв закончился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в России не планируется вторая волна мобилизации. Он уточнил, что с момента окончания мобилизации количество добровольцев не уменьшается. Также о том, что мобилизация россиян не планируется, заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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В Воронежской области начали вручать повестки для посещения военкомата с целью обновления данных воинского учета. Об этом сообщают власти региона. «Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах», — уточняется в telegram-канале «Воронежская область». Повестки буду вручать гражданам по месту жительства и работы. Мобилизация в России проходила с 21 сентября 2022 года. В конце октября призыв закончился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в России не планируется вторая волна мобилизации. Он уточнил, что с момента окончания мобилизации количество добровольцев не уменьшается. Также о том, что мобилизация россиян не планируется, заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.