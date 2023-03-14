Жителям Воронежской области начали приходить повестки 14 марта 2023 в 20:54 Размер текста - 17 + В Воронежской области гражданам приходят повестки, чтобы обновить данные воинского учета, сообщают местные власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Воронежской области начали вручать повестки для посещения военкомата с целью обновления данных воинского учета. Об этом сообщают власти региона. «Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах», — уточняется в telegram-канале «Воронежская область». Повестки буду вручать гражданам по месту жительства и работы. Мобилизация в России проходила с 21 сентября 2022 года. В конце октября призыв закончился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в России не планируется вторая волна мобилизации. Он уточнил, что с момента окончания мобилизации количество добровольцев не уменьшается. Также о том, что мобилизация россиян не планируется, заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Воронежской области начали вручать повестки для посещения военкомата с целью обновления данных воинского учета. Об этом сообщают власти региона. «Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах», — уточняется в telegram-канале «Воронежская область». Повестки буду вручать гражданам по месту жительства и работы. Мобилизация в России проходила с 21 сентября 2022 года. В конце октября призыв закончился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в России не планируется вторая волна мобилизации. Он уточнил, что с момента окончания мобилизации количество добровольцев не уменьшается. Также о том, что мобилизация россиян не планируется, заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям