CNN: над Черным морем беспилотник США столкнулся с российским Су-27 14 марта 2023 в 22:21 Размер текста - 17 + Над Черным морем сбит американский беспилотник, сообщает CNN Фото: Министерство обороны Великобритании Над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер. «Примерно в 7:03 <…> [после столкновения] был поврежден винт у беспилотника MQ-9, после чего силам США пришлось сбивать его в международных водах», — заявил Джеймс Хекер. Его слова приводит телеканал CNN . По его словам, американский беспилотник выполнял обычные операции в водах Черного моря. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что США отправят Украине партию беспилотников и критически важные боеприпасы. Их поставки реализуются в рамках нового пакета помощи США для Украины на сумму два миллиарда долларов. Ранее ПВО России уже сбивала украинские беспилотники в районе Черного моря, у Севастополя. Над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер. «Примерно в 7:03 <…> [после столкновения] был поврежден винт у беспилотника MQ-9, после чего силам США пришлось сбивать его в международных водах», — заявил Джеймс Хекер. Его слова приводит телеканал CNN. По его словам, американский беспилотник выполнял обычные операции в водах Черного моря. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что США отправят Украине партию беспилотников и критически важные боеприпасы. Их поставки реализуются в рамках нового пакета помощи США для Украины на сумму два миллиарда долларов. Ранее ПВО России уже сбивала украинские беспилотники в районе Черного моря, у Севастополя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям