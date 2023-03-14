CNN: над Черным морем беспилотник США столкнулся с российским Су-27

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Над Черным морем сбит американский беспилотник, сообщает CNN Фото:

Над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер.

«Примерно в 7:03 <…> [после столкновения] был поврежден винт у беспилотника MQ-9, после чего силам США пришлось сбивать его в международных водах», — заявил Джеймс Хекер. Его слова приводит телеканал CNN. По его словам, американский беспилотник выполнял обычные операции в водах Черного моря.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что США отправят Украине партию беспилотников и критически важные боеприпасы. Их поставки реализуются в рамках нового пакета помощи США для Украины на сумму два миллиарда долларов. Ранее ПВО России уже сбивала украинские беспилотники в районе Черного моря, у Севастополя.

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Над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер. «Примерно в 7:03 <…> [после столкновения] был поврежден винт у беспилотника MQ-9, после чего силам США пришлось сбивать его в международных водах», — заявил Джеймс Хекер. Его слова приводит телеканал CNN. По его словам, американский беспилотник выполнял обычные операции в водах Черного моря. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что США отправят Украине партию беспилотников и критически важные боеприпасы. Их поставки реализуются в рамках нового пакета помощи США для Украины на сумму два миллиарда долларов. Ранее ПВО России уже сбивала украинские беспилотники в районе Черного моря, у Севастополя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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