Жителей Курганской области пригласили на спектакль-концерт с песнями Виктора Цоя

В спектакле прозвучат песни легендарного советского рокера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зуаральцев приглашают на спектакль-концерт, в котором прозвучат песни лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Их исполнит казанский коллектив «Последний герой», указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«Музыкальный спектакль с песнями Виктора Цоя. Это современный театр с ощущением документальности и искренности, импровизацией, внутренней свободой, синтезом жанров и искусств. В спектакле прозвучат песни молодого Цоя, свободного и ироничного», — говорится в анонсе мероприятия.

Концерт будет проходить на сцене Курганской филармонии 28 марта, начало запланировано на семь часов вечера. Стоимость билетов варьируется от 800 рублей до двух тысяч.

О том, что на курганском пляже установили памятник Цою, URA.RU писало в ноябре прошлого года. В Кургане проводили благотворительные концерты, где сдавали пожертвования на создание мемориала рок-звезде. Позже в Курганской филармонии выступили «Братья LUMIERE» с песнями группы «Кино». Они также приняли участие в создании места памяти музыканта.