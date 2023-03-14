14 марта 2023

Жителей Курганской области пригласили на спектакль-концерт с песнями Виктора Цоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
В спектакле прозвучат песни легендарного советского рокера Фото:

Зуаральцев приглашают на спектакль-концерт, в котором прозвучат песни лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Их исполнит казанский коллектив «Последний герой», указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«Музыкальный спектакль с песнями Виктора Цоя. Это современный театр с ощущением документальности и искренности, импровизацией, внутренней свободой, синтезом жанров и искусств. В спектакле прозвучат песни молодого Цоя, свободного и ироничного», — говорится в анонсе мероприятия.

Концерт будет проходить на сцене Курганской филармонии 28 марта, начало запланировано на семь часов вечера. Стоимость билетов варьируется от 800 рублей до двух тысяч.

О том, что на курганском пляже установили памятник Цою, URA.RU писало в ноябре прошлого года. В Кургане проводили благотворительные концерты, где сдавали пожертвования на создание мемориала рок-звезде. Позже в Курганской филармонии выступили «Братья LUMIERE» с песнями группы «Кино». Они также приняли участие в создании места памяти музыканта.

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Зуаральцев приглашают на спектакль-концерт, в котором прозвучат песни лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Их исполнит казанский коллектив «Последний герой», указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «Музыкальный спектакль с песнями Виктора Цоя. Это современный театр с ощущением документальности и искренности, импровизацией, внутренней свободой, синтезом жанров и искусств. В спектакле прозвучат песни молодого Цоя, свободного и ироничного», — говорится в анонсе мероприятия. Концерт будет проходить на сцене Курганской филармонии 28 марта, начало запланировано на семь часов вечера. Стоимость билетов варьируется от 800 рублей до двух тысяч. О том, что на курганском пляже установили памятник Цою, URA.RU писало в ноябре прошлого года. В Кургане проводили благотворительные концерты, где сдавали пожертвования на создание мемориала рок-звезде. Позже в Курганской филармонии выступили «Братья LUMIERE» с песнями группы «Кино». Они также приняли участие в создании места памяти музыканта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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