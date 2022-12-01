В Кургане озвучили условия, при которых можно бесплатно попасть на концерт песен Цоя

02 декабря 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Группа «Братья LUMIERE» по общим подсчетам собрала в Кургане за 2022 год более 7 тысяч зрителей (архивно фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Третьего декабря в курганской филармонии выступят «Братья LUMIERE» с песнями Виктора Цоя и группы «Кино». Именно они поспособствовали созданию места памяти Цоя в Кургане, поэтому те, кто пожертвует от 1000 рублей и более на благоустройство территории вокруг памятного знака, смогут попасть на концерт бесплатно. Об этом говорится на официальной странице «ВКонтакте» проекта объединения музыкантов Курганской области «Квартирник45». «21 июня 2022 года в Кургане отметили 60-летие Виктора Цоя. К мероприятию была приурочена акция по сбору средств на создание места Памяти Цоя в Кургане. И вот арт-объект готов! Было принято решение отметить данное событие в культурной жизни города концертом, с песнями легенды отечественной рок-музыки в исполнении коллектива, с именем которого в Кургане ассоциируется творчество группы КИНО — это группа „Братья LUMIERE“. Для авторов пожертвований от 1000 рублей и более на создание места Памяти Виктора Цоя — посещение концерта бесплатно!», — сообщается в группе клуба живой музыки. За этот год группа «Братья LUMIERE» отыграла 3 концерта в Кургане: 23 февраля в Большом зале филармонии, 21 июня в ЦПКиО на 60-летие Виктора Цоя и 15 августа также в центральном городском парке. На сайте курганской филармонии указано, что 3 декабря в 18:00 зрителей ждет атмосфера живых выступлений культовой отечественной рок-группы. Мемориал, посвященный лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в ноябре на пляже «Бабьи пески». На его создание и установку собирали пожертвования. В итоге удалось собрать более ста тысяч рублей, в том числе с помощью благотворительных концертов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Третьего декабря в курганской филармонии выступят «Братья LUMIERE» с песнями Виктора Цоя и группы «Кино». Именно они поспособствовали созданию места памяти Цоя в Кургане, поэтому те, кто пожертвует от 1000 рублей и более на благоустройство территории вокруг памятного знака, смогут попасть на концерт бесплатно. Об этом говорится на официальной странице «ВКонтакте» проекта объединения музыкантов Курганской области «Квартирник45». «21 июня 2022 года в Кургане отметили 60-летие Виктора Цоя. К мероприятию была приурочена акция по сбору средств на создание места Памяти Цоя в Кургане. И вот арт-объект готов! Было принято решение отметить данное событие в культурной жизни города концертом, с песнями легенды отечественной рок-музыки в исполнении коллектива, с именем которого в Кургане ассоциируется творчество группы КИНО — это группа „Братья LUMIERE“. Для авторов пожертвований от 1000 рублей и более на создание места Памяти Виктора Цоя — посещение концерта бесплатно!», — сообщается в группе клуба живой музыки. За этот год группа «Братья LUMIERE» отыграла 3 концерта в Кургане: 23 февраля в Большом зале филармонии, 21 июня в ЦПКиО на 60-летие Виктора Цоя и 15 августа также в центральном городском парке. На сайте курганской филармонии указано, что 3 декабря в 18:00 зрителей ждет атмосфера живых выступлений культовой отечественной рок-группы. Мемориал, посвященный лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в ноябре на пляже «Бабьи пески». На его создание и установку собирали пожертвования. В итоге удалось собрать более ста тысяч рублей, в том числе с помощью благотворительных концертов.