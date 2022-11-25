На курганском пляже установили памятник Виктору Цою

Памятные места, посвященные Цою, есть во многих городах мира
Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в Кургане на пляже «Бабьи пески». Такая информация появилась в СМИ.
«Новый мемориал появился в Кургане на пляже „Бабьи пески“. На нем изображен Виктор Цой», — написано на сайте портала «Область 45».
О том, что жители Курганской области собрали средства на памятник Цою, URA.RU писало ранее. В городе проводили благотворительные концерты, где все желающие могли сделать пожертвование на создание мемориала рок-звезде. В итоге удалось собрать 112 330 рублей.
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