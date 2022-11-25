25 ноября 2022

На курганском пляже установили памятник Виктору Цою

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, арбат, цой, стена цоя, перемен требуют наши сердца, группа кино
Памятные места, посвященные Цою, есть во многих городах мира Фото:

Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в Кургане на пляже «Бабьи пески». Такая информация появилась в СМИ.

«Новый мемориал появился в Кургане на пляже „Бабьи пески“. На нем изображен Виктор Цой», — написано на сайте портала «Область 45».

О том, что жители Курганской области собрали средства на памятник Цою, URA.RU писало ранее. В городе проводили благотворительные концерты, где все желающие могли сделать пожертвование на создание мемориала рок-звезде. В итоге удалось собрать 112 330 рублей.

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Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в Кургане на пляже «Бабьи пески». Такая информация появилась в СМИ. «Новый мемориал появился в Кургане на пляже „Бабьи пески“. На нем изображен Виктор Цой», — написано на сайте портала «Область 45». О том, что жители Курганской области собрали средства на памятник Цою, URA.RU писало ранее. В городе проводили благотворительные концерты, где все желающие могли сделать пожертвование на создание мемориала рок-звезде. В итоге удалось собрать 112 330 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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