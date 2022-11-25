На курганском пляже установили памятник Виктору Цою

26 ноября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Памятные места, посвященные Цою, есть во многих городах мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в Кургане на пляже «Бабьи пески». Такая информация появилась в СМИ. «Новый мемориал появился в Кургане на пляже „Бабьи пески“. На нем изображен Виктор Цой», — написано на сайте портала «Область 45». О том, что жители Курганской области собрали средства на памятник Цою, URA.RU писало ранее. В городе проводили благотворительные концерты, где все желающие могли сделать пожертвование на создание мемориала рок-звезде. В итоге удалось собрать 112 330 рублей.

Мемориал, посвященный певцу и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою установили в Кургане на пляже «Бабьи пески». Такая информация появилась в СМИ. «Новый мемориал появился в Кургане на пляже „Бабьи пески“. На нем изображен Виктор Цой», — написано на сайте портала «Область 45». О том, что жители Курганской области собрали средства на памятник Цою, URA.RU писало ранее. В городе проводили благотворительные концерты, где все желающие могли сделать пожертвование на создание мемориала рок-звезде. В итоге удалось собрать 112 330 рублей.