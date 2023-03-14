Жители Ханты-Мансийска беспокоятся за безопасность из-за разрушающегося фасада Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителей Ханты-Мансийска беспокоит обрушение облицовочной плитки с фасада дома по улице Объездная. Пост об этом опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Вечером вышли с сыном из магазина „Магнит“ по улице Объездная, дом 53, прямо перед ребенком сверху упала металлическая плитка. От порыва ветра обшивка с дома отлетает», — написала жительница окружной столицы Анастасия Барькова в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» в социальной сети.

Представители управляющей компании «Чистый дом» ответили в комментарии к посту, что проблема исправлена альпинистами. Этот ответ возмутил жителей Ханты-Мансийска, в ответ они разместили актуальные фото, на которых видно, что ничего не исправлено.

«Позвонил в диспетчерскую, сказал что фасад частично сломан и есть угроза дальнейшего разрушения, на что диспетчер мне ответил, что впервые слышит о ситуации. А если вы в курсе, то где оградительная лента?», — интересуется Александр. «Если какую-то информацию пишите, то хоть проверяйте, скоро еще пара плиток грохнется», — написала Анастасия. «Брык по макушке и нет человечка, как-то печально», — опасается Оксана.

Позже, в той же группе был опубликован второй пост с актуальными фото фасада. «Вопрос на контроле у директора. Все необходимые мероприятия проводятся. Из-за сильных ветров альпинисты не всегда могут оперативно устранять данные дефекты. В кратчайшие сроки все будет устранено», — написали в комментариях представители УК «Чистый дом».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске выпадающее дно балкона подперли железной балкой. В администрации города корреспонденту агентства сообщили, что в курсе ситуации, жителям квартиры посоветовали не пользоваться балконом до исправления недостатков.

С фасада дома №53 по улице Объездная обрушилась облицовка Фото: Анастасия Барькова, Вк