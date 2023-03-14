Священник из США рассказал, почему христиане Запада хотят жить в России

Тысячи людей, исповедующих христианство и проживающих на Западе, хотят переехать в Россию на постоянное место жительство из-за «истинной веры» и отношения к традициям. Об этом рассказал клирик храма Богоявления села Красново (Ярославская область) священник Иосиф Глисон.
«Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Британии хотят переехать в РФ. <…> Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я и сам переехал в Россию, потому что Верховный суд Америки разрешил однополые браки», — пояснил церковнослужитель в беседе с РИА Новости.
Глисон жил в Техасе. Позже служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс. Вместе с детьми в 2017 году переехал в Россию, где получил сан священника Русской православной церкви. По его словам, «семья просто хотела жить в стране, которая повернулась к Богу».
Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Ранее президент РФ Владимир Путин запретил в стране пропаганду ЛГБТ. При этом в правительстве России считают, что некоторые западные государства пытаются привить другим странам ценности ЛГБТ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя запретил Евросоюзу пытаться воздействовать на Россию своим видением семейных ценностей. По словам председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, в стране «не будет опасных игр в гендеры».
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