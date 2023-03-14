Курганец получил срок за то, что съел протокол допроса в СИЗО

15 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганца отправили в колонию за то, что он съел часть протокола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя города Петухово (Курганская область) признали виновным в препятствии расследованию после того, как он в СИЗО вырвал часть протокола допроса и съел. Мужчину отправили в колонию строгого режима, сообщили в районном суде. «Являясь подозреваемым <…> находясь в следственном кабинете изолятора временного содержания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, вырвал часть протокола допроса его, которую разорвал и съел», — говорится на сайте судебной организации. Вместе с неотбытым ранее наказанием суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Ранее судимого петуховца подозревали в систематическом истязании. Ему в СИЗО доставили протокол допроса для ознакомления. Во время чтения он вырвал лист протокола и съел его. Мужчина свою вину признал. «Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 2 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)», — сообщили в суде.

Жителя города Петухово (Курганская область) признали виновным в препятствии расследованию после того, как он в СИЗО вырвал часть протокола допроса и съел. Мужчину отправили в колонию строгого режима, сообщили в районном суде. «Являясь подозреваемым <…> находясь в следственном кабинете изолятора временного содержания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, вырвал часть протокола допроса его, которую разорвал и съел», — говорится на сайте судебной организации. Вместе с неотбытым ранее наказанием суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Ранее судимого петуховца подозревали в систематическом истязании. Ему в СИЗО доставили протокол допроса для ознакомления. Во время чтения он вырвал лист протокола и съел его. Мужчина свою вину признал. «Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 2 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)», — сообщили в суде.