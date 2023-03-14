Экс-куратор главного долгостроя ХМАО отправится под суд

В ХМАО осудят бывшего директора филиала окружного УКСа Александра Макарикова

Макарикова подозревают в получении взяток за приемку работ на окружной больнице в Нижневартовске Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

В ХМАО осудят бывшего директора филиала окружного Управления капитального строительства Александра Макарикова. Его подозревают в получении взяток за приемку работ на главном долгострое региона — центральной больнице в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете РФ по ХМАО.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала в городе Нижневартовск казенного учреждения ХМАО-Югры „Управление капитального строительства“. Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях не признал, вместе с тем по уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение и материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Макарикова задержали в 2021 году в Ханты-Мансийске. Правоохранители считают, что он получал деньги за лоббирование интересов коммерческой организации при строительстве больницы, а также принимал работы, которые не были выполнены. На имущество подозреваемого сейчас наложен арест. «В период с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года, злоупотребив должностными полномочиями, получил от представителя коммерческой организации взятку в виде денежных средств в сумме более 36 млн рублей», — добавили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что после обысков ФСБ в главном долгострое ХМАО начались аресты. Тогда силовики и задержали самого экс-директора филиала окружного УКСа.