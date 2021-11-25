После обысков ФСБ в главном долгострое ХМАО начались аресты

Директор нижневартовского филиала УКС арестован за взятку в 35 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор филиала УКСа Нижневартовска арестован за взятку в 35 миллионов рублей за лоббирование интересов одной из компаний-застройщиков при заключении контракта на возведение больницы в Нижневартовске. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В Нижневартовске арестовали директора филиала „Управления капитального строительства“ Александра Макарикова. Его обвиняют в получении взятки в размере 35 миллионов рублей от компании-застройщика нижневартовской ОКБ», — значится в сообщении.

Источник издания поясняет, что дело было возбуждено отделом особо важных дел Следственного комитета по ХМАО. Сообщается, что следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности Макарикова и лиц, причастных к совершению преступления. В управлении СКР по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по задержанию.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ провела обыски и выемку документов в организации властей ХМАО. Инсайдер из числа высокопоставленных силовиков рассказал, что в ходе следственных мероприятий директор Нижневартовского филиала УКСа Александр Макариков, ответственный за проект строительства больницы.