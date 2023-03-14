Престарелый челябинец изрезал односельчанина

Пенсионер нанес односельчанину несколько ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсионер из поселка Межевой (Челябинская область) напал с ножом на односельчанина. Как 15 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавший был доставлен в саткинскую горбольницу.

«Пенсионер был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему избирается мера пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионеру 93 года, а пострадавшему 61. Потерпевшего доставили в больницу с ранением брюшной полости. Врачи смогли спасти ему жизнь.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

Ранее в одном из частных домов престарелых произошла стычка между пожилыми постояльцами. В ходе ссоры один из них задушил другого.