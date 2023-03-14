14 марта 2023

Престарелый челябинец изрезал односельчанина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Пенсионер нанес односельчанину несколько ударов ножом Фото:

Пенсионер из поселка Межевой (Челябинская область) напал с ножом на односельчанина. Как 15 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавший был доставлен в саткинскую горбольницу.

«Пенсионер был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему избирается мера пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионеру 93 года, а пострадавшему 61. Потерпевшего доставили в больницу с ранением брюшной полости. Врачи смогли спасти ему жизнь.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

Ранее в одном из частных домов престарелых произошла стычка между пожилыми постояльцами. В ходе ссоры один из них задушил другого.

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Пенсионер из поселка Межевой (Челябинская область) напал с ножом на односельчанина. Как 15 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пострадавший был доставлен в саткинскую горбольницу. «Пенсионер был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему избирается мера пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионеру 93 года, а пострадавшему 61. Потерпевшего доставили в больницу с ранением брюшной полости. Врачи смогли спасти ему жизнь. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок корреспондента не ответили. Ранее в одном из частных домов престарелых произошла стычка между пожилыми постояльцами. В ходе ссоры один из них задушил другого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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