В Екатеринбург массово свозят автомобили из-за рубежа

Средняя стоимость автомобиля из-за границы составляет 1,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выросло количество объявлений с продажей автомобилей с пробегом из-за рубежа на 113%. Спрос увеличился тоже, но на 46%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«Количество объявлений автомобилей с пробегом из-за рубежа в январе—феврале 2023 года выросло на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на такие автомобили в Екатеринбурге за год увеличился на 46%. Средняя цена подобных авто составила 1,5 млн рублей. В топ-5 популярных машин под заказ попали Toyota, Honda, Nissan, Kia и Hyundai», — сказано в сообщении.

В начале 2023 года на рынке автомобилей с пробегом в целом доля японских брендов (23%) впервые оказалась выше доли отечественных производителей (22,8%). «В Россию чаще всего попадают автомобили с пробегом с японских аукционов. Часто это — автомобили до трех лет с относительно небольшим пробегом, такие машины многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым», — рассказал эксперт «Авито Авто».

Больше всего объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за границы размещается в Москве (5,8% предложения). На втором месте — Новосибирск (5,4%), на третьем — Красноярск (4,9%). Санкт-Петербург (2,5%) на четвертой строчке, закрепляет список Краснодар с 1,6% предложения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Жители региона приобрели порядка 19,9 тысячи новых авто.