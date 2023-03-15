Politico: сенаторы США требуют от Пентагона отправить на Украину истребители F-16

Сенаторы США направили письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором потребовали направить Украине истребители F-16. Авторы письма считают, что этот шаг даст Украине возможность изменить ситуацию на поле боя.
«Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», — говорится в тексте письма, направленного в Пентагон. Его цитирует издание Politico. Сенаторы заявили, что оценка возможностей по отправке самолетов должна состояться до конца недели.
Соединенные Штаты оказывают военную поддержку Киеву в конфликте с Россией. Америка поставляет Украине боеприпасы, системы вооружений и тяжелую военную технику. В настоящий момент Украина запрашивает американские истребители F-16. В настоящий момент США не планируют такую поставку, передает «Федеральное агентство новостей».
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Сенаторы США направили письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором потребовали направить Украине истребители F-16. Авторы письма считают, что этот шаг даст Украине возможность изменить ситуацию на поле боя. «Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», — говорится в тексте письма, направленного в Пентагон. Его цитирует издание Politico. Сенаторы заявили, что оценка возможностей по отправке самолетов должна состояться до конца недели. Соединенные Штаты оказывают военную поддержку Киеву в конфликте с Россией. Америка поставляет Украине боеприпасы, системы вооружений и тяжелую военную технику. В настоящий момент Украина запрашивает американские истребители F-16. В настоящий момент США не планируют такую поставку, передает «Федеральное агентство новостей».