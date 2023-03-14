В Сургуте резко выросло количество травм из-за гололеда

Рост обращений в травмпункт связан с гололедом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте из-за гололеда резко выросло количество травм из-за гололеда. С начала недели только во взрослый травмпункт обратилось почти 300 человек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице.

«В среднем травмпункт принимает 100-110 человек в сутки. Плюс 20-30 пациентов — уже довольно ощутимый рост. Плюс 50 — крайне напряженная ситуация, когда на износ работает и диагностическое оборудование, и персонал», — сообщили агентству в учреждении. По словам медиков, за вчера только во взрослый травмпункт обратилось более 120 человек, а за понедельник — 160 пациентов.

Лишь с переломами за последние три дня в Сургуте госпитализировано 56 человек. «Всплески обращений в Сургутской травмбольнице фиксируются не только зимой. У каждого сезона свои факторы, влияющие на уровень травматизма. Сегодняшний наплыв пациентов, безусловно, связан с погодными условиями и гололедом», — добавляют в больнице.

Ранее URA.RU рассказывало, что МЧС ХМАО просило жителей по возможности оставаться дома, а водителям быть предельно внимательными на дорогах. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями.