В пермском ГУФСИН рассказали про сбежавшего из колонии насильника

Сбежавший из пермской колонии насильник положительно характеризовался

15 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Мужчина сбежал из колонии 13 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сбежавший из пермской колонии опасный преступник имел положительные характеристики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «О побеге 60-летнего заключенного стало известно 13 марта во время дневной проверки. До этого он находился на участке колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. Туда он был переведен по решению суда на основании положительных характеристик», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования.

Сбежавший из пермской колонии опасный преступник имел положительные характеристики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «О побеге 60-летнего заключенного стало известно 13 марта во время дневной проверки. До этого он находился на участке колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. Туда он был переведен по решению суда на основании положительных характеристик», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования.