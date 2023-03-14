14 марта 2023

В пермском ГУФСИН рассказали про сбежавшего из колонии насильника

Сбежавший из пермской колонии насильник положительно характеризовался
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., зека, ИТ, поверка осужденных
Мужчина сбежал из колонии 13 марта Фото:

Сбежавший из пермской колонии опасный преступник имел положительные характеристики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«О побеге 60-летнего заключенного стало известно 13 марта во время дневной проверки. До этого он находился на участке колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. Туда он был переведен по решению суда на основании положительных характеристик», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования.

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Сбежавший из пермской колонии опасный преступник имел положительные характеристики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «О побеге 60-летнего заключенного стало известно 13 марта во время дневной проверки. До этого он находился на участке колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. Туда он был переведен по решению суда на основании положительных характеристик», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сбежавший был неоднократно судим. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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