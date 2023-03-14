Глава СК вмешался в скандал с отказом пустить в самолет «Победы» челябинского инвалида

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента в аэропорту Шереметьево, где инвалида-колясочника из Челябинска Ивана Вершка отказались сажать на самолет. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ведомства, глава поручил предоставить доклад о ходе проверки.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Он также поручил руководителю Западного МСУ на транспорте СКР Павлу Выменцу представить доклад о ее промежуточных и окончательных результатах», — сообщили в ведомстве.

Ранее инцидентом заинтересовалась депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Она попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина найти и наказать виновных. В пресс-службе авиакомпании URA.RU сообщили, что уже связались с Вершком. По их словам, объем батареи инвалидной коляски челябинца превышал допустимый в шесть раз.

Инцидент произошел в начале марта. Вершок с друзьями пытался вылететь из Москвы в Челябинск. Однако технический специалист авиакомпании отказал ему в посадке из-за объема аккумулятора его электроколяски. При этом, по словам потерпевшего, в Москву они летели той же авиакомпанией, и вопросов к нему не возникло.