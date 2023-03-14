14 марта 2023

Регионы УрФО воспитают управленцев для освобожденных регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
На Урале вырастят профессионалов для управления в новых субъектах РФ Фото:

В Уральском федеральном округе (УрФО) подготовят будущих управленцев для новых регионов России. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU.

«Это [конкурс] некий социальный лифт. Площадка, где мы стараемся выращивать профессионалов. А где они выберут место, чтобы приложить свои силы, они смогут сами определить. Конечно, если мы говорим о новых субъектах РФ, мы такую вещь будем приветствовать», — сказал Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что в уральских регионах начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. В начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек.

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В Уральском федеральном округе (УрФО) подготовят будущих управленцев для новых регионов России. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. «Это [конкурс] некий социальный лифт. Площадка, где мы стараемся выращивать профессионалов. А где они выберут место, чтобы приложить свои силы, они смогут сами определить. Конечно, если мы говорим о новых субъектах РФ, мы такую вещь будем приветствовать», — сказал Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что в уральских регионах начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. В начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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