Регионы УрФО воспитают управленцев для освобожденных регионов России

15 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

На Урале вырастят профессионалов для управления в новых субъектах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Уральском федеральном округе (УрФО) подготовят будущих управленцев для новых регионов России. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. «Это [конкурс] некий социальный лифт. Площадка, где мы стараемся выращивать профессионалов. А где они выберут место, чтобы приложить свои силы, они смогут сами определить. Конечно, если мы говорим о новых субъектах РФ, мы такую вещь будем приветствовать», — сказал Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что в уральских регионах начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. В начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек.

В Уральском федеральном округе (УрФО) подготовят будущих управленцев для новых регионов России. Об этом рассказал полпред УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. «Это [конкурс] некий социальный лифт. Площадка, где мы стараемся выращивать профессионалов. А где они выберут место, чтобы приложить свои силы, они смогут сами определить. Конечно, если мы говорим о новых субъектах РФ, мы такую вещь будем приветствовать», — сказал Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что в уральских регионах начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. В начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек.