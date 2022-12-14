Власти запустили кастинг будущих губернаторов УрФО

Шефство над новой уральской элитой взял полпред Якушев

14 декабря 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

В регионах Урала запущен кадровый конкурс для будущей политической элиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В регионах Уральского федерального округа (УрФО) начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. Как стало известно URA.RU, в начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек, которые смогут претендовать на высокие посты. Впервые уральское полпредство задумалось о кадровом резерве из перспективных управленцев еще в 2018 году. Тогда же при структуре был создан Совет по молодежной политике, который учредил конкурс «Команда Урала». Он стал локальным аналогом федерального проекта «Лидеры России», победители которого попадают в управленческий запас. А некоторые, как нынешний губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, и вовсе получают государственные посты. При Владимире Якушеве в УрФО возобновился кадровый конкурс для молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Команда Урала» просуществовала при полпреде Николае Цуканове до середины 2020 года, затем конкурс встал на паузу, а после забуксовала и вся молодежная политика. Владимиру Якушеву, возглавившему полпредство в конце того же 2020-го, тема показалась перспективной. Он и сам в течение карьеры демонстрировал интерес к воспитанию молодых управленцев. Например, в 2018 году, будучи тогда губернатором Тюменской области, Якушев стал одним из наставников вышеупомянутых «Лидеров России» и публично провозглашал, что у регионов страны есть богатый кадровый резерв. В 2022 году с подачи Якушева и его команды молодежную политику в УрФО вернули к жизни. Полпредство переосмыслило работу молодежного совета, собрав его заново. На первом же заседании в новом составе, прошедшем 14 декабря в Екатеринбурге, участников ждал большой анонс: заместитель полпреда Борис Кириллов объявил, что окружные власти перезапускают кадровый кастинг. Статья по теме «„Сотрудничество“ работает второй десяток лет и состоялось» «Сегодня мы объявляем о начале окружного проекта „Команда Урала. Реформация“. Это своего рода аналог проекта „Лидеры России“, но он имеет свою специфику и свои отличия. Буквально с завтрашнего дня вы можете стать участниками проекта. В рамках шести уникальных модулей вы сможете не только повысить свою квалификацию, но и в реальных условиях посмотреть, как работают промышленность, общественные сферы — то, что вам будет интересно», — анонсировал Кириллов, не раскрывая всех подробностей. По данным URA.RU, конечная цель полпредства — по итогам конкурса сформировать окружной кадровый резерв из 30 человек. В рамках отбора, который пройдет в январе—феврале 2023 года, протестируют умение участников решать политические проблемы, взаимодействовать с элитами и выстраивать отношения с различными социальными группами. Идею УрФО высоко оценили на федеральном уровне. Представитель Росмолодежи, советник главы ведомства Николай Бажитов, приглашенный на заседание 14 декабря, признал, что уральские власти умеют выстраивать отношения с самыми разными группами молодых людей. Подтверждением этого, заявил он, является окружной форум «Утро». «Это уникальная практика для страны. Округ стал в каком-то плане образцом для всей системы всероссийской кампании форумов Росмолодежи», — пояснил Бажитов. Первое заседание нового молодежного совета УрФО провел замполпреда Борис Кириллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любопытно, что полпредство не стало сосредотачивать полностью в своих руках подготовку резерва будущей элиты. Как стало известно URA.RU, команда Якушева разделила между всеми регионами УрФО шесть ключевых направлений работы. Так, Курганская область стала куратором направления «Образование и просвещение», Челябинской досталась «Занятость молодежи», Свердловская получила «Цифровизацию отрасли». ЯНАО назначили ответственным за «Апгрейд инфраструктуры», ХМАО — за «Креативные индустрии», а Тюменскую область — за «Развитие НКО». Комментируя цели, которые полпредство преследует в работе с молодежью, Кириллов дал понять, что власти нуждаются в таком союзничестве. «Нам в этом плане очень нужен диалог. Обратная связь от молодых людей. Их предложения, что сделать лучше, как сделать лучше. И как они видят модель будущей России», — поделился заместитель Якушева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) начинается формирование резерва будущей политической элиты. Проект по поиску управленческих кадров официально запущен под эгидой полпредства президента России на Урале и его руководителя Владимира Якушева. Как стало известно URA.RU, в начале следующего года из молодых уральцев будут отобраны 30 человек, которые смогут претендовать на высокие посты. Впервые уральское полпредство задумалось о кадровом резерве из перспективных управленцев еще в 2018 году. Тогда же при структуре был создан Совет по молодежной политике, который учредил конкурс «Команда Урала». Он стал локальным аналогом федерального проекта «Лидеры России», победители которого попадают в управленческий запас. А некоторые, как нынешний губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, и вовсе получают государственные посты. «Команда Урала» просуществовала при полпреде Николае Цуканове до середины 2020 года, затем конкурс встал на паузу, а после забуксовала и вся молодежная политика. Владимиру Якушеву, возглавившему полпредство в конце того же 2020-го, тема показалась перспективной. Он и сам в течение карьеры демонстрировал интерес к воспитанию молодых управленцев. Например, в 2018 году, будучи тогда губернатором Тюменской области, Якушев стал одним из наставников вышеупомянутых «Лидеров России» и публично провозглашал, что у регионов страны есть богатый кадровый резерв. В 2022 году с подачи Якушева и его команды молодежную политику в УрФО вернули к жизни. Полпредство переосмыслило работу молодежного совета, собрав его заново. «Сегодня мы объявляем о начале окружного проекта „Команда Урала. Реформация“. Это своего рода аналог проекта „Лидеры России“, но он имеет свою специфику и свои отличия. Буквально с завтрашнего дня вы можете стать участниками проекта. В рамках шести уникальных модулей вы сможете не только повысить свою квалификацию, но и в реальных условиях посмотреть, как работают промышленность, общественные сферы — то, что вам будет интересно», — анонсировал Кириллов, не раскрывая всех подробностей. По данным URA.RU, конечная цель полпредства — по итогам конкурса сформировать окружной кадровый резерв из 30 человек. В рамках отбора, который пройдет в январе—феврале 2023 года, протестируют умение участников решать политические проблемы, взаимодействовать с элитами и выстраивать отношения с различными социальными группами. Идею УрФО высоко оценили на федеральном уровне. Представитель Росмолодежи, советник главы ведомства Николай Бажитов, приглашенный на заседание 14 декабря, признал, что уральские власти умеют выстраивать отношения с самыми разными группами молодых людей. Подтверждением этого, заявил он, является окружной форум «Утро». «Это уникальная практика для страны. Округ стал в каком-то плане образцом для всей системы всероссийской кампании форумов Росмолодежи», — пояснил Бажитов. Любопытно, что полпредство не стало сосредотачивать полностью в своих руках подготовку резерва будущей элиты. Как стало известно URA.RU, команда Якушева разделила между всеми регионами УрФО шесть ключевых направлений работы. Так, Курганская область стала куратором направления «Образование и просвещение», Челябинской досталась «Занятость молодежи», Свердловская получила «Цифровизацию отрасли». ЯНАО назначили ответственным за «Апгрейд инфраструктуры», ХМАО — за «Креативные индустрии», а Тюменскую область — за «Развитие НКО». Комментируя цели, которые полпредство преследует в работе с молодежью, Кириллов дал понять, что власти нуждаются в таком союзничестве. «Нам в этом плане очень нужен диалог. Обратная связь от молодых людей. Их предложения, что сделать лучше, как сделать лучше. И как они видят модель будущей России», — поделился заместитель Якушева.