14 марта 2023

Пермяки отправят на фронт вязаных «боевых» Чебурашек. Фото

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Посылки от пермяков будут переданы бойцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермские волонтеры, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Об этом говорится в группе «Молот/Прама ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», которую ведут волонтеры.

«Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону св. Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных „боевых“ Чебурашек!», — говорится в опубликованном посте.

Ранее пермякам, который принимают участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 Февраля изготовили школьники из села Березовка.

Пермяки регулярно помогают бойцам в зоне проведения СВО. Так, на этой неделе на передовую отправилась очередная партия груза для военнослужащих, а также жителей города Северодонецк, который является подшефным для Пермского края. Из региона отправлено постельное и нижнее белье, лекарства, продукты, средства личной гигиены, теплая одежда, водопроводные трубы.

Женщины своими руками вышили икону святого Серафима Саровского
Фото:

Вязаные «боевые» Чебурашки отправятся в зону проведения спецоперации вместе с другим грузом
Фото:

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Пермские волонтеры, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Об этом говорится в группе «Молот/Прама ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», которую ведут волонтеры. «Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону св. Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных „боевых“ Чебурашек!», — говорится в опубликованном посте. Ранее пермякам, который принимают участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 Февраля изготовили школьники из села Березовка. Пермяки регулярно помогают бойцам в зоне проведения СВО. Так, на этой неделе на передовую отправилась очередная партия груза для военнослужащих, а также жителей города Северодонецк, который является подшефным для Пермского края. Из региона отправлено постельное и нижнее белье, лекарства, продукты, средства личной гигиены, теплая одежда, водопроводные трубы.
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