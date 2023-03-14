Пермяки отправят на фронт вязаных «боевых» Чебурашек. Фото

15 марта 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Посылки от пермяков будут переданы бойцам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские волонтеры, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Об этом говорится в группе «Молот/Прама ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», которую ведут волонтеры. «Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону св. Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных „боевых“ Чебурашек!», — говорится в опубликованном посте. Ранее пермякам, который принимают участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 Февраля изготовили школьники из села Березовка. Пермяки регулярно помогают бойцам в зоне проведения СВО. Так, на этой неделе на передовую отправилась очередная партия груза для военнослужащих, а также жителей города Северодонецк, который является подшефным для Пермского края. Из региона отправлено постельное и нижнее белье, лекарства, продукты, средства личной гигиены, теплая одежда, водопроводные трубы. Женщины своими руками вышили икону святого Серафима Саровского Фото: группа «Молот/Прама ZA СВОих», «ВКонтакте» Вязаные «боевые» Чебурашки отправятся в зону проведения спецоперации вместе с другим грузом Фото: «Молот/Прама ZA СВОих», «ВКонтакте»

Пермские волонтеры, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Об этом говорится в группе «Молот/Прама ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», которую ведут волонтеры. «Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону св. Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных „боевых“ Чебурашек!», — говорится в опубликованном посте. Ранее пермякам, который принимают участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 Февраля изготовили школьники из села Березовка. Пермяки регулярно помогают бойцам в зоне проведения СВО. Так, на этой неделе на передовую отправилась очередная партия груза для военнослужащих, а также жителей города Северодонецк, который является подшефным для Пермского края. Из региона отправлено постельное и нижнее белье, лекарства, продукты, средства личной гигиены, теплая одежда, водопроводные трубы.