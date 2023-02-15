Дети отправили пермскому батальону «Молот» игрушечные танки. Фото

16 февраля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сувениры должны напомнить бойцам, что их ждут дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школьники из села Березовка подготовили подарки бойцам пермского танкового батальона «Молот», которые служат в зоне спецоперации. Ко Дню защитника отечества ребята изготовили брелоки в виде танков, а также написали им письма. «Для танкового батальона „Молот“ от детей Пермского края. Школьники из Березовки — третий класс — сделали такие сувениры, напоминающие, что их ждут дома», — рассказала Ксения Котова, собирающая посылку. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки изготовили для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, талисманы в виде маленького вороненка. Они очень понравились солдатам и самим волонтерам. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии Киева. Брелоки в виде танков сделали третьеклассники из седа Березовка Скрин видео из ТГ-канала «Молот — наш пермский танковый батальон»

Школьники из села Березовка подготовили подарки бойцам пермского танкового батальона «Молот», которые служат в зоне спецоперации. Ко Дню защитника отечества ребята изготовили брелоки в виде танков, а также написали им письма. «Для танкового батальона „Молот“ от детей Пермского края. Школьники из Березовки — третий класс — сделали такие сувениры, напоминающие, что их ждут дома», — рассказала Ксения Котова, собирающая посылку. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки изготовили для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, талисманы в виде маленького вороненка. Они очень понравились солдатам и самим волонтерам. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии Киева.