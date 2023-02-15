15 февраля 2023

Дети отправили пермскому батальону «Молот» игрушечные танки. Фото

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная подготовка, танк, полигон еланский, подготовка военных
Сувениры должны напомнить бойцам, что их ждут дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Школьники из села Березовка подготовили подарки бойцам пермского танкового батальона «Молот», которые служат в зоне спецоперации. Ко Дню защитника отечества ребята изготовили брелоки в виде танков, а также написали им письма.

«Для танкового батальона „Молот“ от детей Пермского края. Школьники из Березовки — третий класс — сделали такие сувениры, напоминающие, что их ждут дома», — рассказала Ксения Котова, собирающая посылку. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки изготовили для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, талисманы в виде маленького вороненка. Они очень понравились солдатам и самим волонтерам. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии Киева.

Брелоки в виде танков сделали третьеклассники из седа Березовка

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Школьники из села Березовка подготовили подарки бойцам пермского танкового батальона «Молот», которые служат в зоне спецоперации. Ко Дню защитника отечества ребята изготовили брелоки в виде танков, а также написали им письма. «Для танкового батальона „Молот“ от детей Пермского края. Школьники из Березовки — третий класс — сделали такие сувениры, напоминающие, что их ждут дома», — рассказала Ксения Котова, собирающая посылку. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки изготовили для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, талисманы в виде маленького вороненка. Они очень понравились солдатам и самим волонтерам. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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