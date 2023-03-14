Тюменские антимонопольщики признали, что не могут сдерживать цены на лапшу «Доширак»

Стоимость лапши «Доширак» в Тюменской области выросла до 70 рублей за упаковку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Региональное управление ФАС по Тюменской области не может сдерживать рост стоимости лапши быстрого приготовления «Доширак», так как по закону цены на подобные товары не подлежат государственному регулированию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что в тюменских супермаркетах резко подорожала лапша указанного производитея.

«Согласно действующему законодательству РФ цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, т. е. спроса и предложения. Исключение составляют только государственно регулируемые цены на услуги (тарифы) естественных монополий, на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение/водоотведение, ТКО), на отдельные услуги связи и городского транспорта, а также цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», — сообщили URA.RU в региональном управлении ФАС по Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что стоимость лапши быстрого приготовления «Доишарк» в магазинах и супермаркетах Тюменской области выросла до 70 рублей за пачку. При этом, в начале 2023 года ее стоимость составляла 59 рублей за единицу товара.