Бастрыкин заинтересовался нападением собак на инвалида в ХМАО

15 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доклад у руководства окружного СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить о ситуации с нападением бродячих собак на инвалида в Нягани. Об этом сообщили в информационном центре ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях и принятом по результатам процессуальной проверки решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале центра. В ведомстве добавили, что происшествие случилось 7 марта. Стая животных напала на молодого человека, являющегося инвалидом. Спастись ему помогли прохожие. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО назначила ответственных за укусы бродячих собак. Теперь ответственность за действия бездомных животных будет нести ветеринарная служба округа, власти муниципалитетов и отловщики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить о ситуации с нападением бродячих собак на инвалида в Нягани. Об этом сообщили в информационном центре ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях и принятом по результатам процессуальной проверки решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале центра. В ведомстве добавили, что происшествие случилось 7 марта. Стая животных напала на молодого человека, являющегося инвалидом. Спастись ему помогли прохожие. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО назначила ответственных за укусы бродячих собак. Теперь ответственность за действия бездомных животных будет нести ветеринарная служба округа, власти муниципалитетов и отловщики.