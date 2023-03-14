Работники «Сургутнефтегаза» нашли способ зарабатывать на больничном

Работники «Сургутнефтегаза» уходят на больничный по уходу за ребенком ради повышенной зарплаты

15 марта 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Схема работает только при больничном по уходу за ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники ПАО «Сургутнефтегаз» специально уходят на больничный по уходу за ребенком ради прибавки к заработной плате. Об этом URA.RU рассказал сотрудник компании на условиях анонимности. «Многие так делают у кого супруга не работает в „Сургутнефтегазе“. Почему-то когда ты находишься на больничном по уходу за ребенком, зарплата в итоге выходит выше, чем если бы ты работал или просто ушел на больничный. Я, например, прошлый раз просидел с ребенком почти две недели, и у меня зарплата была на 10 тысяч рублей выше, чем обычно», — рассказывает собеседник. В компании «Сургутнефтегаз» допустили возможность, что некоторые из работников при больничном по уходу за ребенком могут получать выплаты свыше заработной платы. Но такое явление нечастое. «Тут нужно разбираться. Ведь заработная плата — это одно, а другое — выплаты из фонда соцстрахования. Больничный именно они оплачивают. Можете обратиться к ним. Хотя мы допускаем, что некоторые работники могут при уходе за ребенком получить выше заработной платы. Скорей всего, это не касается специалистов высокой категории», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» повысит зарплаты сотрудникам в 2023 году. Произошла индексация всех должностных окладов и тарифных ставок.

Работники ПАО «Сургутнефтегаз» специально уходят на больничный по уходу за ребенком ради прибавки к заработной плате. Об этом URA.RU рассказал сотрудник компании на условиях анонимности. «Многие так делают у кого супруга не работает в „Сургутнефтегазе“. Почему-то когда ты находишься на больничном по уходу за ребенком, зарплата в итоге выходит выше, чем если бы ты работал или просто ушел на больничный. Я, например, прошлый раз просидел с ребенком почти две недели, и у меня зарплата была на 10 тысяч рублей выше, чем обычно», — рассказывает собеседник. В компании «Сургутнефтегаз» допустили возможность, что некоторые из работников при больничном по уходу за ребенком могут получать выплаты свыше заработной платы. Но такое явление нечастое. «Тут нужно разбираться. Ведь заработная плата — это одно, а другое — выплаты из фонда соцстрахования. Больничный именно они оплачивают. Можете обратиться к ним. Хотя мы допускаем, что некоторые работники могут при уходе за ребенком получить выше заработной платы. Скорей всего, это не касается специалистов высокой категории», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» повысит зарплаты сотрудникам в 2023 году. Произошла индексация всех должностных окладов и тарифных ставок.