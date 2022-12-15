15 декабря 2022

«Сургутнефтегаз» повысит зарплаты сотрудникам в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки перед офисами компании «Сургутнефтегаз». Сургут, офис сургутнефтегаз, сургутнефтегаз
Работников «Сургутнефтегаза» ждет повышение зарплаты Фото:

Руководство «Сургутнефтегаза» в 2023 году поднимет зарплату сотрудникам компании. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Ежегодная индексация всех должностных окладов и тарифных ставок предусмотрена коллективным договором и составляет порядка четырех %. В следующем году повышение будет равно текущему проценту инфляции», — сообщил руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Игорь Захарко. В 2022 году тарифная ставка рабочих повысилась на 12%, увеличились размеры премий, материальной помощи и некоторых единовременных выплат.

Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.

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Руководство «Сургутнефтегаза» в 2023 году поднимет зарплату сотрудникам компании. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе предприятия. «Ежегодная индексация всех должностных окладов и тарифных ставок предусмотрена коллективным договором и составляет порядка четырех %. В следующем году повышение будет равно текущему проценту инфляции», — сообщил руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Игорь Захарко. В 2022 году тарифная ставка рабочих повысилась на 12%, увеличились размеры премий, материальной помощи и некоторых единовременных выплат. Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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