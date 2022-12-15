«Сургутнефтегаз» повысит зарплаты сотрудникам в 2023 году

Работников «Сургутнефтегаза» ждет повышение зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство «Сургутнефтегаза» в 2023 году поднимет зарплату сотрудникам компании. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Ежегодная индексация всех должностных окладов и тарифных ставок предусмотрена коллективным договором и составляет порядка четырех %. В следующем году повышение будет равно текущему проценту инфляции», — сообщил руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Игорь Захарко. В 2022 году тарифная ставка рабочих повысилась на 12%, увеличились размеры премий, материальной помощи и некоторых единовременных выплат.

Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.