Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Препарат для пациентов с болезнями сердца перестал повсеместно продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Беталок». Об этом рассказали читатели URA.RU. Например, применение «Беталок» при артериальной гипертензии приводит к снижению артериального давления в течение более чем 24 часов, как в положении лежа и стоя. Действующее вещество — «Метопролол». Препарат производят в Швеции.
«Препарат „Беталок“ — один из лучших препаратов. Очень нравится то, что прием одноразовый. Выпил с утра и все, целый день спокоен. Цена приемлемая. По назначению лечащего врача пробовали разные таблетки, но лучше всего себя показал „Беталок“. Препарат стало очень сложно купить в наших аптеках, практически невозможно», — делятся собеседники агентства.
У лекарственного препарата «Беталок» есть ряд отечественных аналогов. Один из них — «Метопролол». Его производят разные фармацевтические компании. Например, Марбиофарм, Московский эндокринный завод, Биохимик и Велфарм.
Показания препарата «Беталок»:
- Артериальная гипертензия;
- Стенокардия;
- Нарушения ритма сердца;
- В комплексной терапии после инфаркта миокарда;
- Функциональные нарушения сердечной деятельности;
- Профилактика приступов мигрени;
- Гипертиреоз.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкционного давления ряд лекарственных препаратов перестали массово продавать в аптеках Свердловской области. Речь идет о следующих препаратах: «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.