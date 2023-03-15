Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Свердловчане не могут купить в аптеках препарат «Беталок»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., таблетки, лекарства, медикаменты, триазавирин, медицина
У свердловчан возникли сложности с покупкой препарата «Беталок» Фото:

Препарат для пациентов с болезнями сердца перестал повсеместно продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Беталок». Об этом рассказали читатели URA.RU. Например, применение «Беталок» при артериальной гипертензии приводит к снижению артериального давления в течение более чем 24 часов, как в положении лежа и стоя. Действующее вещество — «Метопролол». Препарат производят в Швеции.

«Препарат „Беталок“ — один из лучших препаратов. Очень нравится то, что прием одноразовый. Выпил с утра и все, целый день спокоен. Цена приемлемая. По назначению лечащего врача пробовали разные таблетки, но лучше всего себя показал „Беталок“. Препарат стало очень сложно купить в наших аптеках, практически невозможно», — делятся собеседники агентства.

У лекарственного препарата «Беталок» есть ряд отечественных аналогов. Один из них — «Метопролол». Его производят разные фармацевтические компании. Например, Марбиофарм, Московский эндокринный завод, Биохимик и Велфарм.

Показания препарата «Беталок»:

  • Артериальная гипертензия;
  • Стенокардия;
  • Нарушения ритма сердца;
  • В комплексной терапии после инфаркта миокарда;
  • Функциональные нарушения сердечной деятельности;
  • Профилактика приступов мигрени;
  • Гипертиреоз.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкционного давления ряд лекарственных препаратов перестали массово продавать в аптеках Свердловской области. Речь идет о следующих препаратах: «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф».

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Препарат для пациентов с болезнями сердца перестал повсеместно продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Беталок». Об этом рассказали читатели URA.RU. Например, применение «Беталок» при артериальной гипертензии приводит к снижению артериального давления в течение более чем 24 часов, как в положении лежа и стоя. Действующее вещество — «Метопролол». Препарат производят в Швеции. «Препарат „Беталок“ — один из лучших препаратов. Очень нравится то, что прием одноразовый. Выпил с утра и все, целый день спокоен. Цена приемлемая. По назначению лечащего врача пробовали разные таблетки, но лучше всего себя показал „Беталок“. Препарат стало очень сложно купить в наших аптеках, практически невозможно», — делятся собеседники агентства. У лекарственного препарата «Беталок» есть ряд отечественных аналогов. Один из них — «Метопролол». Его производят разные фармацевтические компании. Например, Марбиофарм, Московский эндокринный завод, Биохимик и Велфарм. Показания препарата «Беталок»: Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкционного давления ряд лекарственных препаратов перестали массово продавать в аптеках Свердловской области. Речь идет о следующих препаратах: «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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