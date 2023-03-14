Экс-ректора Пермского университета лишили поста в научном сообществе

Бывшего ректора ПГНИУ Красильникова вывели из Совета ректоров вузов Пермского края

15 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрия Красильникова заменили Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший руководитель Пермского университета (ПГНИУ), который возглавлял Совет ректоров Пермского края, лишился и этого поста. Сегодня на заседании Совета его официально вывели из состава. При этом в Совет включили и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова, но как рядового участника. «Дмитрий Георгиевич Красильников ушел в отставку по состоянию здоровья, а нам нужно сейчас его официально вывести из состава Совета. Здесь, думаю, даже нет необходимости голосовать… И.о. ректора ПГНИУ назначен Германов Игорь Анатольевич, его нам надо ввести в состав Совета ректоров», — доложил на заседании ученый секретарь Совета Валерий Шерстнев. Кандидатуру Германова одобрили единогласно. При этом в сегодняшней повестке заседания не стоял вопрос об избрании нового председателя Совета ректоров. После ухода Красильникова его возглавил руководитель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров, но в статусе исполняющего обязанности. Красильников ранее лишился поста ректора ПГНИУ, покинул кресло председателя Общественной палаты Пермского края. Его также исключили из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.

Бывший руководитель Пермского университета (ПГНИУ), который возглавлял Совет ректоров Пермского края, лишился и этого поста. Сегодня на заседании Совета его официально вывели из состава. При этом в Совет включили и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова, но как рядового участника. «Дмитрий Георгиевич Красильников ушел в отставку по состоянию здоровья, а нам нужно сейчас его официально вывести из состава Совета. Здесь, думаю, даже нет необходимости голосовать… И.о. ректора ПГНИУ назначен Германов Игорь Анатольевич, его нам надо ввести в состав Совета ректоров», — доложил на заседании ученый секретарь Совета Валерий Шерстнев. Кандидатуру Германова одобрили единогласно. При этом в сегодняшней повестке заседания не стоял вопрос об избрании нового председателя Совета ректоров. После ухода Красильникова его возглавил руководитель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров, но в статусе исполняющего обязанности. Красильников ранее лишился поста ректора ПГНИУ, покинул кресло председателя Общественной палаты Пермского края. Его также исключили из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.