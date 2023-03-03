Махонин лишил экс-ректора ПГНИУ еще одного поста

Дмитрий Махонин изменил состав Совета по правам человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в состав своего Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мест в совещательном органе лишились Дмитрий Красильников, ранее возглавлявший Пермский университет (ПГНИУ) и Общественную палату региона, а также бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков. Их заменили действующие руководитель палаты и уполномоченный по правам человека Лилия Ширяева и Игорь Сапко, следует из указа губернатора.

«Включить в состав Совета следующих лиц: Сапко Игорь Вячеславович — уполномоченный по правам человека в Пермском крае; Ширяева Лилия Николаевна — председатель Общественной палаты Пермского края», — говорится в указе. Документ опубликован на портал правовой информации.

Как ранее рассказывало URA.RU, Ширяева возглавила Общественную палату 2 февраля. Красильников, который с 2014 года занимал пост председателя принял решение не входить в новый состав палаты в конце ноября 2022 года. В 2023 году он лишился поста ректора ПГНИУ и председателя совета ректоров вузов края.