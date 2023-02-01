Экс-ректор пермского госуниверситета выступил с обращением перед уходом

01 февраля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

К коллегам и студентам экс-ректор обратился в telegram-канале Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший ректор пермского госуниверситета Дмитрий Красильников, который накануне был госпитализирован и покинул пост по состоянию здоровья, выступил с обращением к коллегам и студентам. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. «Уважаемые коллеги, дорогие друзья, родной Университет! За все эти годы Alma Mater научил меня ценить дружбу и верить в людей. Самый замечательный универсум нашего вуза, его сотрудники, студенты, выпускники, партнеры, друзья — это главная ценность Пермского университета!», — с этих слов начал свое обращение экс-ректор. Далее Дмитрий Красильников отметил успешные проекты, которые реализовались под его руководством, и выразил надежду на то, что коллегам удастся воплотить намеченные планы в жизнь., а именно — концептуальные преобразования университета к 2030 году. Также экс-ректор поблагодарил всех, кто поддерживал и продолжает поддерживать университет: ученых, преподавателей, всех сотрудников и студентов. Ранее URA.RU сообщало, что новым ректором ПГНИУ назначили Игоря Германова. Германов окончил ПГНИУ в 1996 году, имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание доцента.

Бывший ректор пермского госуниверситета Дмитрий Красильников, который накануне был госпитализирован и покинул пост по состоянию здоровья, выступил с обращением к коллегам и студентам. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. «Уважаемые коллеги, дорогие друзья, родной Университет! За все эти годы Alma Mater научил меня ценить дружбу и верить в людей. Самый замечательный универсум нашего вуза, его сотрудники, студенты, выпускники, партнеры, друзья — это главная ценность Пермского университета!», — с этих слов начал свое обращение экс-ректор. Далее Дмитрий Красильников отметил успешные проекты, которые реализовались под его руководством, и выразил надежду на то, что коллегам удастся воплотить намеченные планы в жизнь., а именно — концептуальные преобразования университета к 2030 году. Также экс-ректор поблагодарил всех, кто поддерживал и продолжает поддерживать университет: ученых, преподавателей, всех сотрудников и студентов. Ранее URA.RU сообщало, что новым ректором ПГНИУ назначили Игоря Германова. Германов окончил ПГНИУ в 1996 году, имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание доцента.