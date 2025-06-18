Сильный ливень и гроза: в какие города ХМАО придет непогода

В Ханты-Мансийске 19 июня будет тепло — днем воздух прогреется до +20 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске в четверг 19 июня малооблачно. Ночью +15 градусов. Днем +18, +20», — сообщается на сайте. Ветер восточный 4-9 м/с.
В Сургуте 19 июня температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 метров в секунду.
В Нижневартовске похолодает до +15 градусов. Ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду.
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