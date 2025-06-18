18 июня 2025

Сильный ливень и гроза: в какие города ХМАО придет непогода

В Нижневартовске ожидаются опасные природные явления
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске 19 июня будет сильный дождь с грозой
В Нижневартовске 19 июня будет сильный дождь с грозой Фото:

В Ханты-Мансийске 19 июня будет тепло — днем воздух прогреется до +20 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске в четверг 19 июня малооблачно. Ночью +15 градусов. Днем +18, +20», — сообщается на сайте. Ветер восточный 4-9 м/с.

В Сургуте 19 июня температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Нижневартовске похолодает до +15 градусов. Ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду.

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В Ханты-Мансийске 19 июня будет тепло — днем воздух прогреется до +20 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщается на портале Gismeteo. «В Ханты-Мансийске в четверг 19 июня малооблачно. Ночью +15 градусов. Днем +18, +20», — сообщается на сайте. Ветер восточный 4-9 м/с. В Сургуте 19 июня температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 метров в секунду. В Нижневартовске похолодает до +15 градусов. Ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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