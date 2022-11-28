Председатель пермской Общественной палаты объяснил, почему не войдет в ее состав

Председатель пермской Общественной палаты сосредоточится на работе в совете ректоров

Дмитрий Красильников работает в Общественной палате 11 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Эффективная работа Общественной палаты Пермского края невозможна без ротации. По словам ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, который с 2014 года занимает пост председателя в палате, именно поэтому он принял решение не входить в новый состав. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

«Я был в составе Общественной палаты Пермского края 11 лет, четыре состава подряд. Три раза коллеги доверили мне пост председателя этого института. Полагаю, что такой живой организм как Общественная палата — представитель различных общественных, профессиональных групп и сообществ — должен постоянно меняться», — отметил Дмитрий Красильников.

А общественной работой он будет заниматься на площадке совета ректоров Пермского края, руководителем которого был выбран. «С учетом развития партнерских отношений между вузами региона, а также повышения уровня вовлеченности вузов в региональную и государственную повестку, общественной нагрузки более чем достаточно», — отметил Красильников.

В Пермском крае сейчас идет процесс формирования нового состава Общественной палаты. Заксобрание выдвинуло своих 12 представителей. Еще столько же в ближайшее время объявит губернатор. Обсуждается, что пост председателя займет координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева. А ее заместителем станет бывший первый вице-спикер Прикамья Игорь Папков.