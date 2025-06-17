Жители Сургута обнаружили жуткую находку в лесу недалеко от города — свежую могилу и деревянную табличку с датой. Об этом URA.RU рассказали шокированные югорчане.
«Катались на квадроцикле по лесу и решили свернуть немного вглубь, а там — могила! По крайней мере, выглядит это так: перерытый песок, прикрученная к дереву табличка с датой 04.06.2025 и подписью „Юля“. Жуть!» — поделилась собеседница.
Сургутяне предположили, что под деревьями могли похоронить какое-то животное, либо это — сомнительная шутка. Однако, не исключая вариант, что захоронение настоящее.
В УМВД Югры сообщили, что обращений по данной находке не поступало. «Для того, чтобы провести проверку, следует обратиться в полицию», — добавили в ведомстве.
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