Миша Маваши одобрил порку пермского подростка, который сжег икону. Видео

15 марта 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Подростка заставили извиняться, после чего выпороли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Музыкант и активист Миша Маваши записал видео, на котором похвалил активистов своего движения за то, что выпороли пермского подростка, принимавшего участие в сожжении иконы. Запись была опубликована в telegram-канале «Пермь. Северный человек». На видео Маваши рассказал, что активисты его движения хотели более радикально наказать подростка, но не стали этого делать, поскольку за подобные действия есть ответственность. По его словам, пороть пермяка отправились именно сверстники подростка, чтобы впоследствии не было разговоров о том, что взрослые мужчины наказали ребенка. «Ему просто всыпали ремня. Я своих ребят за это только хвалю», — говорит Маваши на видеозаписи. Также активист сообщил, что все, кто принимал участие в порке подростка, понесут за это административную ответственность. Он отметил, что приглашает сжигавших икону подростков в свою команду на перевоспитание. В конце видеозаписи Маваши высказал претензии к журналистскому сообществу, которое, по его словам, никак не отреагировало на сожжение иконы. О том, что в Перми появилась молодежная банда неонацистов стало известно 13 марта, когда в интернете появилось видео с пермскими подростками, которые разрубают икону, а впоследствии сжигают ее. Правоохранительные органы в тот же день установили личности всех участников инцидента и назначили необходимые экспертизы. Позже активисты нашли одного из подростков и записали на видео его извинения, а также выпороли его ремнем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыкант и активист Миша Маваши записал видео, на котором похвалил активистов своего движения за то, что выпороли пермского подростка, принимавшего участие в сожжении иконы. Запись была опубликована в telegram-канале «Пермь. Северный человек». На видео Маваши рассказал, что активисты его движения хотели более радикально наказать подростка, но не стали этого делать, поскольку за подобные действия есть ответственность. По его словам, пороть пермяка отправились именно сверстники подростка, чтобы впоследствии не было разговоров о том, что взрослые мужчины наказали ребенка. «Ему просто всыпали ремня. Я своих ребят за это только хвалю», — говорит Маваши на видеозаписи. Также активист сообщил, что все, кто принимал участие в порке подростка, понесут за это административную ответственность. Он отметил, что приглашает сжигавших икону подростков в свою команду на перевоспитание. В конце видеозаписи Маваши высказал претензии к журналистскому сообществу, которое, по его словам, никак не отреагировало на сожжение иконы. О том, что в Перми появилась молодежная банда неонацистов стало известно 13 марта, когда в интернете появилось видео с пермскими подростками, которые разрубают икону, а впоследствии сжигают ее. Правоохранительные органы в тот же день установили личности всех участников инцидента и назначили необходимые экспертизы. Позже активисты нашли одного из подростков и записали на видео его извинения, а также выпороли его ремнем.