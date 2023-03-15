Свердловчане наладили поставки льна в Европу в условиях санкций

Компания «Восток» увеличивает объемы льна и ищет новых поставщиков Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Полторы тысячи тонн льна отправятся в Польшу и Чехию из Свердловской области. Сотрудничество с европейскими компаниями наладила компания «Восток» из Байкаловского района. Также предприятие ищет заказчиков в Китае, рассказала URA.RU руководитель направления по внешнеэкономической деятельности ООО «Восток» Елена Дорожкина.

«В прошлом году мы собрали около тысячи тонн льна, в этом году 2,5 тысячи тонн. Объем вырос за счет увеличения посевных площадей, также год был очень урожайный. Пока мы экспортируем в Чехию и Польшу, планируем выйти на Китай. Сейчас в поисках выхода заказчиков», — поделилась Дорожкина.

С европейскими заказчиками «Восток» начал сотрудничать еще до введения экономических санкций в отношении России странами Евросоюза. Их агрономы даже приезжали на площадку предприятия в Байкаловский район Свердловской области. «Изначально наша продукция не соответствовала их требованиям, когда мы только начали вести переговоры. Нам пришлось немного изменить технологию производства, условия хранения. Тоже идем к ним навстречу», — поделилась Дорожкина.

Ранее URA.RU сообщало, что Китай, Турция, Индия, Иран и Пакистан составили топ-5 стран, с которыми Свердловская область наладила новые логистические цепочки в 2022-м году после начала санкционного давления. Раньше в топе стран были Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, США.