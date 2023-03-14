14 марта 2023

Челябинский губернатор устроил разнос главам трех муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований с участием Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер отчитал глав за плохую работу в зимний сезон Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами городов и районов 15 марта устроил разнос сразу трем руководителям муниципалитетов. Под «горячую руку» попал глава Нагайбакского района Иван Сурменев за инцидент с падением льда с крыши на ребенка. Соответствующие отрицательные оценки были даны руководителю Ашинского района Вадиму Сергееву и главе Верхнеуфалейского городского округа Сергею Тарасову.

«Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу», — обратился Текслер к Сурменеву.

Текслер обратил внимание на похожие проблемы в Ашинском районе и Верхнеуфалейском городском округе. Он отметил отсутствие системной работы местной власти и призвал сделать выводы.

Ранее губернатор поручил местным главам разобраться с наледью на кровлях домов. Поводом для этого послужил несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на 12-летнего ребенка упала глыба льда. Ребенок не выжил. По словам Текслера, главам лучше выполнить его поручение с первого раза, иначе «полетят головы».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами городов и районов 15 марта устроил разнос сразу трем руководителям муниципалитетов. Под «горячую руку» попал глава Нагайбакского района Иван Сурменев за инцидент с падением льда с крыши на ребенка. Соответствующие отрицательные оценки были даны руководителю Ашинского района Вадиму Сергееву и главе Верхнеуфалейского городского округа Сергею Тарасову. «Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу», — обратился Текслер к Сурменеву. Текслер обратил внимание на похожие проблемы в Ашинском районе и Верхнеуфалейском городском округе. Он отметил отсутствие системной работы местной власти и призвал сделать выводы. Ранее губернатор поручил местным главам разобраться с наледью на кровлях домов. Поводом для этого послужил несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на 12-летнего ребенка упала глыба льда. Ребенок не выжил. По словам Текслера, главам лучше выполнить его поручение с первого раза, иначе «полетят головы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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