Челябинский губернатор устроил разнос главам трех муниципалитетов

15 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отчитал глав за плохую работу в зимний сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами городов и районов 15 марта устроил разнос сразу трем руководителям муниципалитетов. Под «горячую руку» попал глава Нагайбакского района Иван Сурменев за инцидент с падением льда с крыши на ребенка. Соответствующие отрицательные оценки были даны руководителю Ашинского района Вадиму Сергееву и главе Верхнеуфалейского городского округа Сергею Тарасову. «Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу», — обратился Текслер к Сурменеву. Текслер обратил внимание на похожие проблемы в Ашинском районе и Верхнеуфалейском городском округе. Он отметил отсутствие системной работы местной власти и призвал сделать выводы. Ранее губернатор поручил местным главам разобраться с наледью на кровлях домов. Поводом для этого послужил несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на 12-летнего ребенка упала глыба льда. Ребенок не выжил. По словам Текслера, главам лучше выполнить его поручение с первого раза, иначе «полетят головы».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами городов и районов 15 марта устроил разнос сразу трем руководителям муниципалитетов. Под «горячую руку» попал глава Нагайбакского района Иван Сурменев за инцидент с падением льда с крыши на ребенка. Соответствующие отрицательные оценки были даны руководителю Ашинского района Вадиму Сергееву и главе Верхнеуфалейского городского округа Сергею Тарасову. «Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу», — обратился Текслер к Сурменеву. Текслер обратил внимание на похожие проблемы в Ашинском районе и Верхнеуфалейском городском округе. Он отметил отсутствие системной работы местной власти и призвал сделать выводы. Ранее губернатор поручил местным главам разобраться с наледью на кровлях домов. Поводом для этого послужил несчастный случай в селе Фершампенуаз, где на 12-летнего ребенка упала глыба льда. Ребенок не выжил. По словам Текслера, главам лучше выполнить его поручение с первого раза, иначе «полетят головы».