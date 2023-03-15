В Госдуме пытаются упростить правила миграции для европейцев и американцев

16 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Россия — единственное место для христиан и сторонников традиционных ценностей, сказал Дмитрий Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России прорабатывается вопрос об упрощении процесса миграции для христиан и других приверженцев традиционных ценностей, в том числе с Запада. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрий Гусев. Ранее клирик храма Богоявления села Красново Иосиф Глисон заявил, что тысячи христиан хотели бы переехать в Россию из стран Запада из-за приверженности к традиционным ценностям. Сам священник покинул США из-за разрешения однополых браков. «Для всех людей во всем мире, которые не хотят наступления антитрадиционных ценностей, Россия — единственное место, где можно жить спокойно и чувствовать себя защищенным, и быть уверенным за будущее своих детей. Поэтому многие христиане и не только, люди, которые хотят традиционно воспитывать своих детей, видят в России свое спасение. Нам, законодателям и правительству РФ, нужно сделать все, чтобы облегчить им миграционные барьеры. Об этом у нас был разговор на встрече с Россотрудничеством. Об этом мы, фракция Справедливая Россия, наш депутат Дмитрий Кузнецов, и я, Дмитрий Гусев, продолжаем работать с тем, чтобы у нас этих иммигрантов стало больше», — сказал Дмитрий Гусев в ответ на предложение Глисона о переезде людей с Запада в Россию. По его словам, наплыв таких людей в Россию пойдут стране на пользу. «К нам приедут люди не за куском хлеба, а люди состоявшиеся, которые будут полезны нашей стране. Если, конечно, они изучат нашу культуру и станут такими же патриотами, как каждый гражданин России», — отметил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России прорабатывается вопрос об упрощении процесса миграции для христиан и других приверженцев традиционных ценностей, в том числе с Запада. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрий Гусев. Ранее клирик храма Богоявления села Красново Иосиф Глисон заявил, что тысячи христиан хотели бы переехать в Россию из стран Запада из-за приверженности к традиционным ценностям. Сам священник покинул США из-за разрешения однополых браков. «Для всех людей во всем мире, которые не хотят наступления антитрадиционных ценностей, Россия — единственное место, где можно жить спокойно и чувствовать себя защищенным, и быть уверенным за будущее своих детей. Поэтому многие христиане и не только, люди, которые хотят традиционно воспитывать своих детей, видят в России свое спасение. Нам, законодателям и правительству РФ, нужно сделать все, чтобы облегчить им миграционные барьеры. Об этом у нас был разговор на встрече с Россотрудничеством. Об этом мы, фракция Справедливая Россия, наш депутат Дмитрий Кузнецов, и я, Дмитрий Гусев, продолжаем работать с тем, чтобы у нас этих иммигрантов стало больше», — сказал Дмитрий Гусев в ответ на предложение Глисона о переезде людей с Запада в Россию. По его словам, наплыв таких людей в Россию пойдут стране на пользу. «К нам приедут люди не за куском хлеба, а люди состоявшиеся, которые будут полезны нашей стране. Если, конечно, они изучат нашу культуру и станут такими же патриотами, как каждый гражданин России», — отметил депутат.