В тюменском поселке ввели карантин из-за смертельной инфекции

15 марта 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

В поселке Боровский введен карантин из-за опасной инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Боровский Тюменской области ввели карантин из-за смертельной инфекции трихинеллеза. Информацию опубликовало управление ветеринарии по Тюменской области. «С 15 марта 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории Тюменского района Тюменской области. Сельское поселение Боровский Тюменского района Тюменской области объявлено неблагополучным пунктом», — сообщается в публикации управления. Трихинеллез — смертельное заболевание, протекающее у всеядных животных. Люди также подвержены заражению. Карантин из-за опасных инфекций в поселке Боровский вводили и до этого. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен из-за вспышки птичьего гриппа, который зафиксировали на Боровской птицефабрике.

В поселке Боровский Тюменской области ввели карантин из-за смертельной инфекции трихинеллеза. Информацию опубликовало управление ветеринарии по Тюменской области. «С 15 марта 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории Тюменского района Тюменской области. Сельское поселение Боровский Тюменского района Тюменской области объявлено неблагополучным пунктом», — сообщается в публикации управления. Трихинеллез — смертельное заболевание, протекающее у всеядных животных. Люди также подвержены заражению. Карантин из-за опасных инфекций в поселке Боровский вводили и до этого. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен из-за вспышки птичьего гриппа, который зафиксировали на Боровской птицефабрике.