Власти намерены обеспечить оставшихся без родителей пермяков квартирами

15 марта 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Аукционы по закупке жилья запланированы на март Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми городские власти планируют закупить квартиры для детей-сирот. Первые аукционы на закупку жилья запланированы на март, сообщается на сайте мэрии «В 2023 году администрации Перми выделены субвенции в размере 273 млн рублей. Так, 13 марта уже состоялся аукцион на покупку одной квартиры. В середине месяца запланирован аукцион на закупку еще 40 квартир. Закупка оставшихся 48 квартир состоится 20 марта», — заявляют в пресс-службе администрации Перми. В 2022 году городские власти приобрели для детей-сирот 112 квартир. Отсутствие собственного жилья заставило сироту в Краснокамске обратиться в суд. URA.RU рассказывало, что горожанин находился в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых полагалось обеспечить квартирами. Однако власти не спешили исполнять свои должностные обязанности. Добиваться жилья через суд пришлось также жительнице Кунгура.

В Перми городские власти планируют закупить квартиры для детей-сирот. Первые аукционы на закупку жилья запланированы на март, сообщается на сайте мэрии «В 2023 году администрации Перми выделены субвенции в размере 273 млн рублей. Так, 13 марта уже состоялся аукцион на покупку одной квартиры. В середине месяца запланирован аукцион на закупку еще 40 квартир. Закупка оставшихся 48 квартир состоится 20 марта», — заявляют в пресс-службе администрации Перми. В 2022 году городские власти приобрели для детей-сирот 112 квартир. Отсутствие собственного жилья заставило сироту в Краснокамске обратиться в суд. URA.RU рассказывало, что горожанин находился в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых полагалось обеспечить квартирами. Однако власти не спешили исполнять свои должностные обязанности. Добиваться жилья через суд пришлось также жительнице Кунгура.