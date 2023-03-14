14 марта 2023

Вахтовики пожаловались на высокую стоимость авиабилетов из ЯНАО в Минеральные Воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость авиабилетов в Минеральные Воды достигает 30 тысяч рублей Фото:

Работающие вахтовым методом жалуются, что стоимость авиабилетов из Нового Уренгоя (ЯНАО) достигает 30 тысяч рублей. Как рассказал читатель URA.RU, проблема заключается и в длительных пересадках, время ожидания которых может достигать несколько суток.

«На Минеральные Воды билет 30 тысяч рублей. С Сургута в три раза дешевле. Цены в марте выросли до космических масштабов. Мало того, что выросли, так и пересадки по 2-3 суток. Я вахтовик и знаю цены», — сообщил он.

Автор также отметил, что авиакомпании намеренно повышают стоимость в период перевахтовок. «Они поднимают цены во время перевахтовок, примерно в середине месяца. Я очень бы хотел, чтобы новый аэропорт радовал не только красотой!», — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, жителей ЯНАО шокировала стоимость авиабилетов по направлению Тюмень. Цена билетов составляет не менее 15 тысяч рублей.

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Работающие вахтовым методом жалуются, что стоимость авиабилетов из Нового Уренгоя (ЯНАО) достигает 30 тысяч рублей. Как рассказал читатель URA.RU, проблема заключается и в длительных пересадках, время ожидания которых может достигать несколько суток. «На Минеральные Воды билет 30 тысяч рублей. С Сургута в три раза дешевле. Цены в марте выросли до космических масштабов. Мало того, что выросли, так и пересадки по 2-3 суток. Я вахтовик и знаю цены», — сообщил он. Автор также отметил, что авиакомпании намеренно повышают стоимость в период перевахтовок. «Они поднимают цены во время перевахтовок, примерно в середине месяца. Я очень бы хотел, чтобы новый аэропорт радовал не только красотой!», — подчеркнул собеседник. Ранее сообщалось, жителей ЯНАО шокировала стоимость авиабилетов по направлению Тюмень. Цена билетов составляет не менее 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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