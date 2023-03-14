Вахтовики пожаловались на высокую стоимость авиабилетов из ЯНАО в Минеральные Воды

Работающие вахтовым методом жалуются, что стоимость авиабилетов из Нового Уренгоя (ЯНАО) достигает 30 тысяч рублей. Как рассказал читатель URA.RU, проблема заключается и в длительных пересадках, время ожидания которых может достигать несколько суток.
«На Минеральные Воды билет 30 тысяч рублей. С Сургута в три раза дешевле. Цены в марте выросли до космических масштабов. Мало того, что выросли, так и пересадки по 2-3 суток. Я вахтовик и знаю цены», — сообщил он.
Автор также отметил, что авиакомпании намеренно повышают стоимость в период перевахтовок. «Они поднимают цены во время перевахтовок, примерно в середине месяца. Я очень бы хотел, чтобы новый аэропорт радовал не только красотой!», — подчеркнул собеседник.
Ранее сообщалось, жителей ЯНАО шокировала стоимость авиабилетов по направлению Тюмень. Цена билетов составляет не менее 15 тысяч рублей.
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