Вахтовики пожаловались на высокую стоимость авиабилетов из ЯНАО в Минеральные Воды

15 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Стоимость авиабилетов в Минеральные Воды достигает 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работающие вахтовым методом жалуются, что стоимость авиабилетов из Нового Уренгоя (ЯНАО) достигает 30 тысяч рублей. Как рассказал читатель URA.RU, проблема заключается и в длительных пересадках, время ожидания которых может достигать несколько суток. «На Минеральные Воды билет 30 тысяч рублей. С Сургута в три раза дешевле. Цены в марте выросли до космических масштабов. Мало того, что выросли, так и пересадки по 2-3 суток. Я вахтовик и знаю цены», — сообщил он. Автор также отметил, что авиакомпании намеренно повышают стоимость в период перевахтовок. «Они поднимают цены во время перевахтовок, примерно в середине месяца. Я очень бы хотел, чтобы новый аэропорт радовал не только красотой!», — подчеркнул собеседник. Ранее сообщалось, жителей ЯНАО шокировала стоимость авиабилетов по направлению Тюмень. Цена билетов составляет не менее 15 тысяч рублей.

Работающие вахтовым методом жалуются, что стоимость авиабилетов из Нового Уренгоя (ЯНАО) достигает 30 тысяч рублей. Как рассказал читатель URA.RU, проблема заключается и в длительных пересадках, время ожидания которых может достигать несколько суток. «На Минеральные Воды билет 30 тысяч рублей. С Сургута в три раза дешевле. Цены в марте выросли до космических масштабов. Мало того, что выросли, так и пересадки по 2-3 суток. Я вахтовик и знаю цены», — сообщил он. Автор также отметил, что авиакомпании намеренно повышают стоимость в период перевахтовок. «Они поднимают цены во время перевахтовок, примерно в середине месяца. Я очень бы хотел, чтобы новый аэропорт радовал не только красотой!», — подчеркнул собеседник. Ранее сообщалось, жителей ЯНАО шокировала стоимость авиабилетов по направлению Тюмень. Цена билетов составляет не менее 15 тысяч рублей.