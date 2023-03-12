12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Жителей Нового Уренгоя привела в шок стоимость авиабилетов в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, касса, бумаги, документы, стол
Жители Нового Уренгоя в шоке от стоимости авиабилетов Фото:

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокирует стоимость авиабилетов в Тюмень. Как сообщил Сергей Опря в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова, цена на билет составляет не меньше 15 тысяч рублей.

«Просим найти время, чтобы разобраться с вопросом цен на авиабилеты. Такие компании, как родной наш „Ямал“ и авиакомпания „Ютеир“ настолько подняли цены, что жители просто в шоке! Авиабилет по маршруту Новый Уренгой — Тюмень стоит не менее 15000 рублей! Не представляем, насколько еще поднимут цены на билеты в отпускной период, страшно подумать», — написал автор.

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что авиакомпании самостоятельно устанавливают тарифы на перелет. «Сожалеем, но на данный момент авиарейс по маршруту Новый Уренгой-Тюмень не входит в список субсидируемых», — добавили там.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» весной повысит цены на билеты по направлению Тюмень и Москва. Тогда в компании пояснили, что повешение цен обусловлено высоким спросом на дату вылета и ограниченным количеством мест.

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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокирует стоимость авиабилетов в Тюмень. Как сообщил Сергей Опря в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова, цена на билет составляет не меньше 15 тысяч рублей. «Просим найти время, чтобы разобраться с вопросом цен на авиабилеты. Такие компании, как родной наш „Ямал“ и авиакомпания „Ютеир“ настолько подняли цены, что жители просто в шоке! Авиабилет по маршруту Новый Уренгой — Тюмень стоит не менее 15000 рублей! Не представляем, насколько еще поднимут цены на билеты в отпускной период, страшно подумать», — написал автор. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что авиакомпании самостоятельно устанавливают тарифы на перелет. «Сожалеем, но на данный момент авиарейс по маршруту Новый Уренгой-Тюмень не входит в список субсидируемых», — добавили там. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» весной повысит цены на билеты по направлению Тюмень и Москва. Тогда в компании пояснили, что повешение цен обусловлено высоким спросом на дату вылета и ограниченным количеством мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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