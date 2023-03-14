Тюменская блогерша продает место на теле за 120 тысяч рублей

Тюменская блогерша готова набить рекламную татуировку на теле за 120 тысяч рублей
Тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».
«Перед тем, как показать цену, хочу сказать, что возможна рассрочка. Я же продвинутый блогер. Пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщают «Темы Тюмени» со ссылкой на профиль Анны Румак.
Раннее в своем блоге девушка продала 1 место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Блогерша также сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.
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