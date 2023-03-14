Тюменская блогерша продает место на теле за 120 тысяч рублей

15 марта 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Тюменская блогерша готова набить рекламную татуировку на теле за 120 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». «Перед тем, как показать цену, хочу сказать, что возможна рассрочка. Я же продвинутый блогер. Пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщают «Темы Тюмени» со ссылкой на профиль Анны Румак. Раннее в своем блоге девушка продала 1 место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Блогерша также сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.

Тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». «Перед тем, как показать цену, хочу сказать, что возможна рассрочка. Я же продвинутый блогер. Пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщают «Темы Тюмени» со ссылкой на профиль Анны Румак. Раннее в своем блоге девушка продала 1 место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Блогерша также сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.