14 марта 2023

Тюменская блогерша продает место на теле за 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс на место ринг-гtрл RCC boxing promotions. Екатериньург, татуировка
Тюменская блогерша готова набить рекламную татуировку на теле за 120 тысяч рублей Фото:

Тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Перед тем, как показать цену, хочу сказать, что возможна рассрочка. Я же продвинутый блогер. Пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщают «Темы Тюмени» со ссылкой на профиль Анны Румак.

Раннее в своем блоге девушка продала 1 место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Блогерша также сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.

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Тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». «Перед тем, как показать цену, хочу сказать, что возможна рассрочка. Я же продвинутый блогер. Пустует одно рекламное место на моем теле», — сообщают «Темы Тюмени» со ссылкой на профиль Анны Румак. Раннее в своем блоге девушка продала 1 место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Блогерша также сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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