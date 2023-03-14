В Миассе предложили обрабатывать помещения микрокаплями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «АМС—МЗМО» из Миасса (Челябинская область) получил патент на деконтаминатор USD-AMS. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, устройство позволит обеззараживать помещения микрокаплями.

«Инновационная разработка завода, деконтаминатор USD-AMS, прошел процедуру патентования. Микрокапли дезинфицирующего средства образуют туман, а затем испаряются и выпадают в виде микропленки, заполняющей поверхности и неровности», — рассказали URA.RU на заводе.

При туманообразовании обеспечивается нужная концентрация активных веществ. Затем некоторое время выдерживают: в этот момент помещение обеззараживается. На заключительном этапе дезактивации микропленка частично испаряется. При этом концентрация активных веществ уменьшается ниже предельно допустимой нормы. Это обеспечивает безопасные условия для работы людей.

На предприятии отметили: в России оборудование, которое распыляет дезсредства домикронного уровня (0,7 мкм) не производятся. Результат достигается за счет применения пьезокристаллического генератора аэрозоля и работой встроенного осушителя воздуха с отдельным воздушным каналом и вентилятором. Прибор может управляться дистанционно.

Разработка предприятия является импортозамещающей позицией. Авторами выступили президент объединения, академик Владимир Супрун и ведущий инженер-конструктор АО «АМС» Дмитрий Титович. Летом 2022 года проект удостоился гранта регионального фонда развития промышленности. Осенью деконтаминатор прошел испытания в условиях фармацевтического производства.

Миасская разработка прошла испытания в условиях фармпроизводства Фото: пресс-служба завода «АМС—МЗМО»