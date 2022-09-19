Миассцы предложили фармацевтам и медикам новую технику для дезинфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «АМС-МЗМО» из Миасса Челябинской области завершило испытания деконтаминатора USD-AMS и получило заказ на поставку. Как URA.RU сообщил один из разработчиков Дмитрий Титович, в России аналогов у оборудования нет.

«Состоялись натурные испытания нового изделия производства деконтаминатора в условиях действующего фармацевтического производства. По итогам испытаний, которые состоялись на одном из крупнейших российских предприятий по производству готовых лекарственных форм, в адрес предприятия поступил заказ на изготовление и поставку аппаратов», — рассказал URA.RU ведущий инженер-конструктор бюро климатической техники Титович.

Завод отправит покупателю две единицы техники. Заказчик оценил потребительские свойства разработки: управлять оборудованием можно дистанционно с ноутбука или смартфона, есть возможность объединять несколько аппаратов в группу для обработки помещений больших объемов.

На предприятии URA.RU сообщили, что при высокой концентрации аэрозоля в помещении образуется густой туман с видимостью менее одного метра. После обработки помещение остается сухим. В основе действия деконтаминатора лежит аэрозольный метод дезинфекции.

В 2022 году АО «Асептические медицинские системы» из объединения «АМС-МЗМО» получило грант на научно-исследовательские работы по проекту от фонда развития промышленности региона. Поддержка стала частью политики импортозамещения, реализуемой правительством РФ. Содействие в разных отраслях экономики потребовалось после введения рядом стран экономических санкций. Ограничения были объявлены после начала проведения спецоперации России на Украине.

Деконтаминатор из Миасса отправят первому заказчику Фото: пресс-служба завода «АМС-МЗМО»