Стрелок из Нижневартовска не собирается обжаловать свое увольнение в суде

15 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владимир Широков не будет обжаловать через суд свое увольнение Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Житель Нижневартовска Владимир Широков, взявший сына в заложники, не собирается обжаловать через суд увольнение из муниципального учреждения, откуда он был уволен накануне ЧП. Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Максим Архипов. «О своих намерениях подавать иск на уже бывшего работодателя мой доверитель мне не сообщал. Мы продолжаем сотрудничать. На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. Какие именно в интересах следствия я рассказывать не буду», — поделился адвокат обвиняемого. Широков во время заседания суда, где ему избиралась мера пресечения, заявил, что не знал о своем увольнении до тех пор, пока не оказался в следственном комитете после задержания. Он работал заместителем начальника отдела в МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». По официальным данным от мэрии Нижневартовска он был уволен 7 марта за прогулы. Ранее URA.RU писало, что Широкову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ за стрельбу в полицейских из ружья и взятие в заложники собственного трехлетнего сына 9 марта. Максимальный срок лишения свободы, который ему грозит, — до 20 лет.

Житель Нижневартовска Владимир Широков, взявший сына в заложники, не собирается обжаловать через суд увольнение из муниципального учреждения, откуда он был уволен накануне ЧП. Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Максим Архипов. «О своих намерениях подавать иск на уже бывшего работодателя мой доверитель мне не сообщал. Мы продолжаем сотрудничать. На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. Какие именно в интересах следствия я рассказывать не буду», — поделился адвокат обвиняемого. Широков во время заседания суда, где ему избиралась мера пресечения, заявил, что не знал о своем увольнении до тех пор, пока не оказался в следственном комитете после задержания. Он работал заместителем начальника отдела в МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». По официальным данным от мэрии Нижневартовска он был уволен 7 марта за прогулы. Ранее URA.RU писало, что Широкову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ за стрельбу в полицейских из ружья и взятие в заложники собственного трехлетнего сына 9 марта. Максимальный срок лишения свободы, который ему грозит, — до 20 лет.