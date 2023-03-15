Названа версия гибели двух людей, тела которых нашли в квартире с ревущими детьми

Источник: погибшие в квартире на Таганской екатеринбуржцы отравились наркотиками
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Виды города. Пермь, автозак, чп, ппс, полиция, преступление, конвойная служба полиции
На месте работают силовики Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Одной из основных версий смерти двух человек, тела которых были найдены в Екатеринбурге в квартире на улице Таганской, является отравление наркотиками. Кроме того, рассматривается и версия отравления алкоголем.

«Предварительная версия — отравление наркотиками. Тела направят на экспертизу. При беглом осмотре следов криминальной смерти не нашли», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия.

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Одной из основных версий смерти двух человек, тела которых были найдены в Екатеринбурге в квартире на улице Таганской, является отравление наркотиками. Кроме того, рассматривается и версия отравления алкоголем. «Предварительная версия — отравление наркотиками. Тела направят на экспертизу. При беглом осмотре следов криминальной смерти не нашли», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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