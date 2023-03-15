Названа версия гибели двух людей, тела которых нашли в квартире с ревущими детьми

На месте работают силовики
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Одной из основных версий смерти двух человек, тела которых были найдены в Екатеринбурге в квартире на улице Таганской, является отравление наркотиками. Кроме того, рассматривается и версия отравления алкоголем.
«Предварительная версия — отравление наркотиками. Тела направят на экспертизу. При беглом осмотре следов криминальной смерти не нашли», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.
Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия.
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