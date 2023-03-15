Названа версия гибели двух людей, тела которых нашли в квартире с ревущими детьми

Источник: погибшие в квартире на Таганской екатеринбуржцы отравились наркотиками

15 марта 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

На месте работают силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Одной из основных версий смерти двух человек, тела которых были найдены в Екатеринбурге в квартире на улице Таганской, является отравление наркотиками. Кроме того, рассматривается и версия отравления алкоголем. «Предварительная версия — отравление наркотиками. Тела направят на экспертизу. При беглом осмотре следов криминальной смерти не нашли», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия.

Одной из основных версий смерти двух человек, тела которых были найдены в Екатеринбурге в квартире на улице Таганской, является отравление наркотиками. Кроме того, рассматривается и версия отравления алкоголем. «Предварительная версия — отравление наркотиками. Тела направят на экспертизу. При беглом осмотре следов криминальной смерти не нашли», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия.