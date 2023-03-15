Екатеринбуржцы обвинили медиков в равнодушии к смерти пары, найденной в квартире с детьми

По словам жильцов дома, бригада скорой помощи отказалась оказывать поддержку
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Жители дома, где обнаружили маленьких детей с трупами мужчины и женщины, обвинили медиков в равнодушии к смерти людей. Слова очевидца передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В момент происшествия в доме находилась бригада скорой помощи. Медики приехали на вызов в другую квартиру. Несмотря на нашу просьбу о помощи, врачи оказывать поддержку отказались», — рассказал агентству очевидец.
Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
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