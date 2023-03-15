Екатеринбуржцы обвинили медиков в равнодушии к смерти пары, найденной в квартире с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
По словам жильцов дома, бригада скорой помощи отказалась оказывать поддержку Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Жители дома, где обнаружили маленьких детей с трупами мужчины и женщины, обвинили медиков в равнодушии к смерти людей. Слова очевидца передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В момент происшествия в доме находилась бригада скорой помощи. Медики приехали на вызов в другую квартиру. Несмотря на нашу просьбу о помощи, врачи оказывать поддержку отказались», — рассказал агентству очевидец.

Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жители дома, где обнаружили маленьких детей с трупами мужчины и женщины, обвинили медиков в равнодушии к смерти людей. Слова очевидца передает корреспондент URA.RU с места событий. «В момент происшествия в доме находилась бригада скорой помощи. Медики приехали на вызов в другую квартиру. Несмотря на нашу просьбу о помощи, врачи оказывать поддержку отказались», — рассказал агентству очевидец. Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...