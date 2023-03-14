Компания в ХМАО ищет начальника автотранспортного цеха на зарплату в 200 тыс рублей

Компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель рассказал агентству, что будет платить руководителю до 200 тысяч рублей.
«Нужен опытный руководитель с высшим образованием и умением работать с людьми. Компания официально оформляет и платит зарплату до 200 тысяч рублей за 30 дней вахты», — сообщили по номеру телефона в объявлении.
Начальнику цеха предстоит контролировать состояние подвижного состава, обеспечивать выполнение плана выхода техники на линию и составлять графики направления автомобилей на ремонт. Он должен участвовать в отборе персонала и следить за режимом работы водителей.
Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить руководителю от 295 тысяч рублей.
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