14 марта 2023

Компания в ХМАО ищет начальника автотранспортного цеха на зарплату в 200 тыс рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, уралаз, автозавод
Начальник автоцеха будет отвечать за технику и персонал подразделения Фото:

Компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель рассказал агентству, что будет платить руководителю до 200 тысяч рублей.

«Нужен опытный руководитель с высшим образованием и умением работать с людьми. Компания официально оформляет и платит зарплату до 200 тысяч рублей за 30 дней вахты», — сообщили по номеру телефона в объявлении.

Начальнику цеха предстоит контролировать состояние подвижного состава, обеспечивать выполнение плана выхода техники на линию и составлять графики направления автомобилей на ремонт. Он должен участвовать в отборе персонала и следить за режимом работы водителей.

Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить руководителю от 295 тысяч рублей.

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Компания «Нефтесервис» в Нижневартовске (ХМАО) открыла вакансию начальника автотранспортного цеха. Работодатель рассказал агентству, что будет платить руководителю до 200 тысяч рублей. «Нужен опытный руководитель с высшим образованием и умением работать с людьми. Компания официально оформляет и платит зарплату до 200 тысяч рублей за 30 дней вахты», — сообщили по номеру телефона в объявлении. Начальнику цеха предстоит контролировать состояние подвижного состава, обеспечивать выполнение плана выхода техники на линию и составлять графики направления автомобилей на ремонт. Он должен участвовать в отборе персонала и следить за режимом работы водителей. Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить руководителю от 295 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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