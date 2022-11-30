«Роснефть» объявила поиски топ-менеджера в ХМАО на зарплату в 300 тысяч

Будущему начальнику управления капстроя готовы платить от 295 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») ищет начальника управления капитального строительства, которому готова платить от 295 тысяч рублей. Сейчас это самая высокооплачиваемая актуальная вакансия в ХМАО по версии сервиса hh.ru. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«Начальник управления капитального строительства, зарплата от 295 544 рублей до вычета налогов, компания АО РН-Няганьнефтегаз. Среди обязанностей: разработка и реализация планов капитального строительства и реконструкции объектов, а также контроль за рациональным использованием капитальных вложений», — следует из данных сервиса.

Согласно аналитике HeadHunter, вакансия занимает первое место среди самых дорогих предложений работы в регионе на данный момент. Кроме этого в топе вакансия бурильщика с зарплатой в 292 тысячи рублей, а также менеджер по продаже коммерческой недвижимости, которому готовы платить 252 тысячи. «В ноябре в ХМАО было открыто почти 200 вакансий, предлагающих заработную плату от 200 тысяч рублей — это на 28% больше, чем в октябре», — прокомментировали корреспонденту в пресс-службе HeadHunter.

При этом в половине случаев речь идет о работе вахтовым методом. Чаще всего такую зарплату предлагают машинистам, менеджерам по продажам, сварщикам и агентам по недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут вахтовиков на заготовку леса с зарплатой в полмиллиона. Сотрудникам предстоит работать операторами на Бахиловском месторождении в Нижневартовском районе.