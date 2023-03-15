Источник: детям, найденным рядом с двумя трупами в Екатеринбурге, выжить помог потоп

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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
На месте работают сотрудники МВД Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Маленьким детям, найденным рядом с двумя трупами в одной из квартир Екатеринбурга, помог выжить устроенный ими потоп. По предварительной информации, старший мальчик открыл воду в душевой, которая в итоге залила соседей снизу. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Интерес к этой квартире возник после того, как у их соседей сверху потекла вода с потолка. После этого уже стали пытаться достучаться до них, ну и вызвали спасателей», — сообщил агентству очевидец с места происшествия.

Сами дети, по словам очевидца, находились в плохом состоянии. По информации источников агентства, найденному мальчику два года, девочке — три месяца. Девочку сразу госпитализировали с обезвоживанием.

Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.

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Маленьким детям, найденным рядом с двумя трупами в одной из квартир Екатеринбурга, помог выжить устроенный ими потоп. По предварительной информации, старший мальчик открыл воду в душевой, которая в итоге залила соседей снизу. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Интерес к этой квартире возник после того, как у их соседей сверху потекла вода с потолка. После этого уже стали пытаться достучаться до них, ну и вызвали спасателей», — сообщил агентству очевидец с места происшествия. Сами дети, по словам очевидца, находились в плохом состоянии. По информации источников агентства, найденному мальчику два года, девочке — три месяца. Девочку сразу госпитализировали с обезвоживанием. Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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