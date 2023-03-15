Источник: детям, найденным рядом с двумя трупами в Екатеринбурге, выжить помог потоп

Маленьким детям, найденным рядом с двумя трупами в одной из квартир Екатеринбурга, помог выжить устроенный ими потоп. По предварительной информации, старший мальчик открыл воду в душевой, которая в итоге залила соседей снизу. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Интерес к этой квартире возник после того, как у их соседей сверху потекла вода с потолка. После этого уже стали пытаться достучаться до них, ну и вызвали спасателей», — сообщил агентству очевидец с места происшествия.
Сами дети, по словам очевидца, находились в плохом состоянии. По информации источников агентства, найденному мальчику два года, девочке — три месяца. Девочку сразу госпитализировали с обезвоживанием.
Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
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