Консьерж рассказала подробности об екатеринбуржцах, чьи тела нашли в квартире с детьми

Мужчина и женщина редко появлялись в своей квартире
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Консьерж дома по адресу Таганская 91, где обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети, рассказала информацию о погибших. Слова работника дома передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Я их даже в лицо толком не видела. Они живут тут с января, никто не успел их запомнить, появлялись редко», — сказала консьерж.
Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
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