Консьерж рассказала подробности об екатеринбуржцах, чьи тела нашли в квартире с детьми

Екатеринбуржцы, найденные мертвыми в квартире с детьми, редко появлялись дома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина и женщина редко появлялись в своей квартире Фото:
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В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Консьерж дома по адресу Таганская 91, где обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети, рассказала информацию о погибших. Слова работника дома передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я их даже в лицо толком не видела. Они живут тут с января, никто не успел их запомнить, появлялись редко», — сказала консьерж.

Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.

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Консьерж дома по адресу Таганская 91, где обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети, рассказала информацию о погибших. Слова работника дома передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я их даже в лицо толком не видела. Они живут тут с января, никто не успел их запомнить, появлялись редко», — сказала консьерж. Тела мужчины и женщины нашли в одной из квартир, расположенной в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Рядом с ними также обнаружили двух маленьких детей. В настоящее время на месте работают силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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